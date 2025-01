ZUS podnosi dopłatę do energii. Kto dostanie więcej od 1 marca?

Ryczałt energetyczny - co to jest

Ryczałt energetyczny to dodatek, który ma pomóc w pokryciu kosztów zużycia energii, gazu lub ogrzewania. Mogą o niego wnioskować wybrani emeryci i renciści. Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek zainteresowanego (formularz ZUS-ERK plus dokumenty potwierdzające, że jest się osobą uprawnioną - np. decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych). Ryczałt energetyczny wynosi obecnie 299,82 zł netto miesięcznie. Ale już od 1 marca 2025 roku kwota ta zostanie zwaloryzowana do 312,71 zł miesięcznie. Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu i przydzielany jest bez żadnych kryteriów dochodowych. Zatem niezależnie od tego, jakiej wysokości jest emerytura, to pewnym osobom dodatek się należy.

Komu należy się ryczałt energetyczny

Komu taka dopłata przysługuje? Ryczałt energetyczny przysługuje: kombatantom, ofiarom represji wojennych i okresu powojennego, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach pozyskiwania rud uranu, wdowom i wdowcom po uprawnionych, którzy byli emerytami lub rencistami. Świadczenie to może być także dziedziczone przez małżonków osób uprawnionych. W dobie długotrwałej wysokiej inflacji dodatek energetyczny może znacznie odciążyć domowe budżety zasłużonych seniorów. Koszty życia w ostatnich latach niemiłosiernie poszły w górę. Coraz więcej Polaków musi mocno trzymać się za kieszenie, by przeżyć od pierwszego do pierwszego. W domowym budżecie na wagę złota jest każdy grosz. W szczególnie trudnej sytuacji są starsi seniorzy.

