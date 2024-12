Co się zmieni?

Jak podaje PAP, w środę 11 grudnia 2024 roku premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z estońskim premierem Kristenem Michalem, który przyjechał do Warszawy po wizycie w Kijowie. Jak podkreślali podczas konferencji prasowej po spotkaniu premierzy, kwestie wsparcia Ukrainy oraz bezpieczeństwa Polski, Estonii i całej Europy były kluczowymi tematami rozmów. Ponadto dyskutowano - relacjonował Tusk - o kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego i wyborach w Rumunii. Jak ocenił, potwierdziły one "nieustającą gotowość Rosji do atakowania, przy użyciu coraz bardziej wyszukanych narzędzi i operacji". "Coraz skuteczniej próbują ingerować w życie i decyzje polityczne państw europejskich" - ocenił.

W tym kontekście premier Donald Tusk odniósł się do kwestii bezpieczeństwa przestrzeni medialnej. Stwierdził, że chce potwierdzić "plotki czy pogłoski o tym, że na Wschodzie odnajdujemy zainteresowanych ewentualnym przejęciem mediów albo wpływaniem na pracę mediów w Polsce (...) ta sprawa jest bardzo poważna".

Szef polskiego rządu zapowiedział, że w tej sytuacji stacje telewizyjne TVN i Polsat zostaną umieszczone w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie "np. przed agresywnym i niebezpiecznym, z punktu widzenia interesów państwa, przejęciem". Szef rządu wyjaśnił, że jego decyzja będzie miała kształt rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie przyjęte w przyszłym tygodniu. Premier podkreślił, że "ta decyzja o uzupełnieniu listy oznacza, że bez zgody polskiego rządu nie będzie można przejąć, kupić firm, które są na tej strategicznej liście, firm, które podlegają ochronie".

Tusk zaznaczył, że TVN i Polsat to nie będą pierwsze firmy prywatne objęte taką ochroną i nie jest to precedens, ponieważ w innych krajach Europy też są tego typu rozwiązania. "Będziemy podejmowali decyzję w tej kwestii w sposób transparentny, one będą także podlegały zaskarżeniom, wszystko będzie jak najbardziej przejrzyste. Ale nie odpuścimy i nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny (...) w nasze codzienne życie, w naszą gospodarkę, czy procesy wyborcze" - powiedział Tusk.

Do zapowiedzi Tuska nawiązał też wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Nie będzie w Polsce żadnej tolerancji dla siania dezinformacji.(...) TVN i Polsat już w przyszłym tygodniu będą umieszczone w wykazie firm strategicznych, a kolejne zabezpieczenia dotyczące cyberprzestrzeni i dezinformacji już niebawem" - zapowiedział we wpisie na portalu X.

Lista firm podlegających specjalnej ochronie

Wykaz podmiotów podlegających ochronie prowadzony jest na postawie ustawy o kontroli niektórych inwestycji. W wykazie zamieszczane mogą być firmy np. działające na rynku energetyki, ale też zajmujące się telekomunikacją. Przypisane do nich są organy kontroli, np. resorty. Organy te mogą w drodze sprzeciwu zablokować transakcje skutkujące np. przejęciem tych firm. Zgłaszając taki sprzeciw, organ kontroli może mieć na celu m.in. ochronę niepodległości, praw obywatelskich i bezpieczeństwa Polski, a także dbałość o wypełnianie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w NATO.