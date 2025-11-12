KPRM poszukuje specjalisty ds. nowych mediów do tworzenia grafiki, wideo i animacji.

Oferowane wynagrodzenie sięga do 9107,90 zł brutto miesięcznie, plus dodatki i pakiet socjalny.

Wymagane są umiejętności graficzne, doświadczenie w tworzeniu wideo oraz gotowość do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Donald Tusk szuka pracownika! Czego wymagają od kandydatów?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie ogłosiła nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. nowych mediów w Departamencie Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu. Nowy specjalista będzie odpowiedzialny za kreowanie wizualnego wizerunku KPRM, tworząc grafiki, infografiki, czy krótkie filmy. Zgodnie z ogłoszeniem, osoba zatrudniona będzie opracowywać scenariusze i koncepcje komunikacyjne, a także analizować przebieg spotkań i konsultacji.

Kancelaria Premiera poszukuje osoby z wyższym wykształceniem i co najmniej dwuletnim doświadczeniem w tworzeniu materiałów graficznych, wideo lub projektach komunikacyjnych. Kluczowa jest znajomość narzędzi graficznych, zasad projektowania i formatów właściwych dla mediów społecznościowych. Dodatkowo, ze względu na pracę w centrum struktur rządowych, wymagane jest posiadanie poświadczenia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub gotowość do przejścia procedury sprawdzającej.

KPRM zaznacza, że dzień pracy może rozpoczynać się między 7:00 a 9:30, część obowiązków można realizować zdalnie, a charakter zadań jest dynamiczny i obejmuje zarówno pracę w Kancelarii, jak i wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne. Jednocześnie podkreślono, że godziny pracy mogą być nietypowe i obejmują "dyżury".

Co oferuje praca w KRPM?

Kancelaria oferuje wynagrodzenie od 8279,91 do 9107,90 zł brutto (od 5975 zł netto na umowie o pracę, do 6539 zł netto), a także liczne dodatki, takie jak "trzynastka" i dodatek stażowy. Pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu socjalnego, obejmującego dofinansowanie wypoczynku, kartę sportową, refundację nauki języków, zniżki na ośrodki wypoczynkowe oraz prywatną opiekę medyczną.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśla, że szanse są równe dla wszystkich kandydatów. "Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną" - czytamy w ogłoszeniu.

Proces naboru jest dostosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oferując m.in. materiały rekrutacyjne z większą czcionką i wydłużony czas rozmowy. Co istotne, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w KPRM był niższy niż 6 proc., co otwiera możliwość skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu.

Dokumenty można składać do 17 listopada 2025 r. osobiście w Warszawie, pocztą lub elektronicznie przez ePUAP bądź mailowo na adres [email protected]. Wymagane są standardowe dokumenty: CV, list motywacyjny, dyplom, potwierdzenie doświadczenia i oświadczenia wymagane przepisami służby cywilnej. Rekrutacja obejmuje weryfikację formalną, a także - w zależności od etapu - test wiedzy, zadanie praktyczne i rozmowę kwalifikacyjną. Część procesu może odbyć się zdalnie. Ogłoszenie dostępne w oficjalnym serwisie nabory.kprm.gov.pl.

