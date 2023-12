Tusk w Brukseli i amerykański FED umocnił złotego! Dolar i euro coraz tańsze

Kursy waluty [14.12.2023]. Ile kosztuje euro, dolar i frank?

Złoty nie był tak mocny od kilku lat! Polska waluta w stosunku do euro kosztuje w czwartek ok. 4,30 zł, co jest najlepszym wynikiem od lutego 2020 roku - czyli przededniu pandemii COVID-19. Złoty umocnił się o 0,11 proc. wobec dolara amerykańskiego, który kosztował 3,94 zł. To z kolei rekordowy notowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kurs do franka szwajcarskiego wyniósł 4,54 zł.

Na coraz lepszą kondycję złotego wpłynął Tusk i jego wizyta w Brukseli tuż po zaprzysiężeniu na Prezesa Rady Ministrów. Unijny komisarz do spraw budżetu i administracji Johannes Hahn powiedział, że „Komisja Europejska znajdzie sposób, by udostępnić Polsce 111 mld euro z funduszy unijnych". Dotyczy to nie tylko odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Spójności.

Kurs dolara zepchnięty przez Bank Centralny w USA

Rezerwa Federalna na trzecim z rzędu posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Koszt pieniądza od lipca pozostaje w najwyższym od 22 lat przedziale 5,25-5,50 proc. - komentuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. "Rynkowej euforii dopełnia wzrost cen obligacji i akcji. Rentowność 10-letnich obligacji USA, która w październiku pierwszy raz od 2007 r. dotknęła bariery 5 proc., spadła o ponad punkt procentowy względem tegorocznych rekordów. Indeks S&P 500 przebił wyszedł na nowe długoterminowe szczyty i jest 15 proc. nad dołkiem z tego kwartału".

Pieniądze to nie wszystko: Przemysław Jaworski