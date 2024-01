Tusk z miotłą w kolejnej spółce. Zaufana Kaczyńskiego wyleci z pracy?

Giełdowa mapa Polski. To najmocniejsze marki w regionach

W środę (31.01) zbiera się NWZ PGE. Bardzo prawdopodobnie, że z rady nadzorczej zostanie odwołana bliska przyjaciółka Kaczyńskie, Janina Goss. Po objęciu władzy przez PiS, Goss od 2016 r. zasiadała w radach nadzorczych państwowych spółek – energetycznego giganta PGE, Banku Ochrony Środowiska i PKN Orlen.

Według fakt.pl "za zasiadanie w radzie nadzorczej PGE w 2022 r. Janina Goss otrzymała 81 tys. zł (to ostatnie dostępne dane, raporty za 2023 r. będą upublicznione dopiero za kilka tygodni)." jak czytamy na portalu "w BOŚ zarobiła 136 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie w PKN Orlen. Kiedy jednak zsumować zarobki w latach 2016-2023 okazuje się, że na jej konto z państwowych spółek mogło wpłynąć ok. 1,5 mln zł."-wylicza fakt.pl.

Janina Goss to radca prawny. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990-2003 była członkinią Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, a od 1991 do 2003 r. - radcą prawnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi. W latach 2009-2010 była członkinią rady nadzorczej Polskiego Radia, a w latach 2006-2009 zasiadała w radzie nadzorczej TVP, pełniąc w tym czasie okresowo funkcję przewodniczącej rady. W 2012 r. została członkinią zarządu firmy Srebrna sp. z o.o.

