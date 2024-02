Tusk zwróci Polakom pieniądze! Kto otrzyma zwrot za Fiata 126p?

Nagranie z Lidla hitem internetu! Niewiarygodne, co wydarzyło się kasie

Rząd Tuska podniósł rekompensaty za Fiaty 126p i FSO 1500

W 2024 roku wciąż można odbierać rekompensaty za Fiaty 126p! Dotyczy to osób, które w latach 1982-1985 wpłacali pieniądze w systemie przedpłat na auto, którego ostatecznie się nie doczekali. Część uprawnionych odebrało już odszkodowania, ale jak wynika z informacji Ministerstwa Finansów, które uzyskał "Fakt" na dzień 31 grudnia 2023 roku było jeszcze 238 niezrealizowanych przedpłat na auta, z czego 221 dotyczą Fiatów 126p ("Maluchów"), 17 z nich FSO 1500 ("Dużego Fiata").

Ministerstwo Finansów podniosło stawki zwrotu za niezrealizowane przedpłaty na auto, rekompensata za Fiata 126p wynosi 18 654 zł, a za FSO 1500 26 435 zł.

Jak dostać rekompensatę za Fiata 126p lub FSO 1500?

Osoby, które chcą odzyskać pieniądze z przedpłat muszą zgłosić się do placówki PKO Banku Polskiego i wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz książeczkę przedpłat. Bank wypłaci środki z odsetkami, a do tego dostanie rekompensatę jeśli wpłaty na rachunek były dokonywane bez przerw we wpłatach.

Co więcej, jeśli właściciel książeczki zmarł, rekompensatę mogą dostać spadkobiercy i nie ma terminu przedawnienia rekompensat.

Pieniądze to nie wszystko - Marian Banaś o kontroli w Orlenie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.