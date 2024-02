Tutaj lepiej nie tankować. UOKiK ujawnia listę wstydu [LISTA STACJI]

Kontrolerzy NIK weszli do KNF. Co się dzieje?

Niemniej jednak, sytuacja jest lepsza niż dekadę temu, kiedy nieprawidłowości odnotowano na 5-6 proc. stacji w kraju, jak donosi "Rzeczpospolita". Najwięcej nieprawidłowości wykryto na małych stacjach, jednakże obiekty należące do dużych sieci paliwowych, takich jak Orlen czy BP, również nie uniknęły kontroli. UOKiK skupił się na badaniu paliw ciekłych, w tym benzyny, oleju napędowego, biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG). Badania prowadzono w okresie od 9 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Szczególnie dużo zastrzeżeń dotyczyło właśnie oleju napędowego, który stanowił aż 25 z 34 wykrytych nieprawidłowości w 2023 roku. Należy zauważyć, że długotrwałe stosowanie takiego paliwa może przyspieszyć korozję elementów silnika, jak informuje dziennik.

Na których stacjach wykryto nieprawidłowości?

Od 1 stycznia 2024 roku na polskich stacjach benzynowych pojawiło się nowe paliwo oznaczone jako E10. Zawiera ono do 10 proc. biokomponentów, w przeciwieństwie do obecnego limitu wynoszącego maksymalnie 5 proc. Dlatego też dotychczasowy symbol "E5" został zastąpiony na dystrybutorach, pylonach i pistoletach do tankowania symbolem "E10". Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało wyszukiwarkę, która pozwala kierowcom sprawdzić "kompatybilność swojego pojazdu z benzyną E10". Wyszukiwarka jest dostępna na stronie e10.klimat.gov.pl.

lista stacji z odstępstwami od norm:

A.A. Pietrzyk, woj. mazowieckie, Gołębiów 24A — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

Mobill, woj. lubelskie, Włodawa, ul. Chełmska 100 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

Tanktir, woj. świętokrzyskie, Wąchock, ul. Starachowicka 108 — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody

KARIMA — BIS, woj. małopolskie, Strzeżów 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

Watis, woj. wielkopolskie, Turek, ul. Konińska 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

Orlen, woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Fordońska 32 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

Eurobaza (Moya), woj. śląskie, Skoczów, ul. Cieszyńska 25 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Benzol, woj. warmińsko-mazurskie, Biała Piska, ul. Mickiewicza 26 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Poczta Polska S.A., woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Gajowa 99 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej

Dobkowski Paliwa, woj. podlaskie, Suwałki, ul. Mickiewicza 17 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Moya, woj. świętokrzyskie, Zawichost, ul. Ostrowiecka 36A — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody

A.B., woj. pomorskie, Łeba, ul. Wybrzeże 11 — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zapłonu

Gwara (BP), woj. mazowieckie, Młodzieszynek 36 — benzyna, niewłaściwy parametr lotności

Tylka, woj. małopolskie, Rogoźnik, ul. Za Torem 23A — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Total (Avia), woj. mazowieckie, Radom, ul. 11-go Listopada 87 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

Orlen, woj. podlaskie, Stawiski, Pl. Wolności 17 — benzyna, niewłaściwa liczba oktanów

A.P.M. Malinowski, S. Langowska, woj. warmińsko-mazurskie, Świątki 38 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

Budex, woj. łódzkie, Będków-Kolonia 1 — benzyna, niewłaściwy parametr prężności pary

STW, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wojska Polskiego 31 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

Pieprzyk, woj. wielkopolskie, Wieleń, ul. Wolsztyńska 10 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

BP, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Złota 62 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

AP Logistic, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wrocławska 26 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

Artmot, woj. zachodniopomorskie, Wałcz, ul. Wronia 16 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej

Maszk, woj. pomorskie, Kościerzyna, ul. Dworcowa 37 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

Tramex, woj. mazowieckie, Dachowa 14A — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP

