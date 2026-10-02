Kontekst: Złapanie gumy na drodze to sytuacja, która może spotkać każdego kierowcę, zmuszając do użycia podstawowego wyposażenia auta.

Złapanie gumy na drodze to sytuacja, która może spotkać każdego kierowcę, zmuszając do użycia podstawowego wyposażenia auta. Kluczowe informacje: Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przeprowadziła kontrolę 15 modeli trapezowych podnośników samochodowych o udźwigu do 2 ton.

Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK przeprowadziła kontrolę 15 modeli trapezowych podnośników samochodowych o udźwigu do 2 ton. Zapowiedź: Wyniki są zatrważające – aż 87% zbadanych urządzeń zakwestionowano. Sprawdź, dlaczego zwykła zmiana koła może okazać się tak niebezpieczna.

Aż 11 z 15 lewarków grozi nagłym wypadkiem

To miało być rutynowe sprawdzenie, a okazało się pasmem niepokojących odkryć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki kontroli podnośników samochodowych, które mrożą krew w żyłach. Na 15 zbadanych modeli, aż 13 zostało zakwestionowanych przez inspektorów. Co gorsza, w 11 z nich wykryto wady krytyczne, które w każdej chwili mogą doprowadzić do tragedii. Oznacza to, że ponad 70% popularnych lewarków dostępnych na rynku może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Problem nie leży w drobnych niedociągnięciach estetycznych. Eksperci z laboratorium UOKiK zidentyfikowali poważne błędy w kluczowych elementach urządzeń. Mowa o wadach konstrukcji nośnej, która odpowiada za utrzymanie ciężaru całego pojazdu, a także o defektach mechanizmu podnoszenia i korby. Uszkodzenie któregokolwiek z tych komponentów podczas pracy, na przykład przy odkręcaniu śrub w kole, grozi nagłym i niekontrolowanym opadnięciem samochodu. Skutki takiego zdarzenia na poboczu drogi nietrudno sobie wyobrazić.

Wady, które wykryliśmy, dotyczyły kluczowych elementów: konstrukcji nośnej, korby oraz mechanizmu podnoszenia. W przypadku uszkodzenia tych elementów istnieje ryzyko, że w trakcie pracy auto może nagle opaść. Tutaj wyobraźnia podpowiada dalsze scenariusze i możliwe urazy - mówi Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Te podnośniki zostały zakwestionowane na podstawie wykrytych wad

Podnośnik trapezowy 1,5 T BREMHER - zniszczenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika oraz zniszczenie mechanizmu podnoszenia

Podnośnik 1T ENERGY, NE00459 - uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia

Podnośnik Faster Tools 2000 kg, FT318-12 - uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia

Podnośnik LEHMANN COLIN, LAUSJ-2001 - uszkodzenie korby oraz mechanizmu podnoszenia przed osiągnięciem udźwigu nominalnego

Podnośnik trapezowy 0,6T, NE00458 0,6T - uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem

Podnośnik trapezowy 1 T BOTTARI, 24177 - uszkodzenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika oraz wygięcie konstrukcji

Podnośnik trapezowy 1T, HST3003 - uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem

Podnośnik trapezowy 1T, OXPTPH0027, T10102-GS - uszkodzenie mechanizmu podnoszenia przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu

Podnośnik trapezowy 2T, OXPTPH0028, T10202-GS - odkształcenie konstrukcji oraz uszkodzenia śruby będącej elementem mechanizmu podnoszenia, przed osiągnięciem udźwigu nominalnego

Podnośnik trapezowy HD+1T, 5 - zniszczenie korby przy próbie podnoszenia ładunku równego udźwigowi nominalnemu podnośnika

Podnośnik, 7022 - uszkodzenie korby przed pełnym uniesieniem ładunku i wygięcie konstrukcji podnośnika przed pełnym uniesieniem

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Jak nie stać się ofiarą wadliwego sprzętu?

Kontrola Inspekcji Handlowej obnażyła ogromny problem, ale jednocześnie dała kierowcom ważny sygnał - nie można ufać sprzętowi w ciemno. Nawet z pozoru solidnie wyglądający podnośnik może zawieść w kluczowym momencie. Ryzyko dotyczy popularnych podnośników trapezowych o udźwigu do 2 ton, czyli takich, które pasują do większości samochodów osobowych i są najczęściej wybierane przez kierowców jako uzupełnienie fabrycznego wyposażenia lub zamiennik.

Eksperci UOKiK podkreślają, że podstawą bezpieczeństwa jest świadomość użytkownika. Zanim w ogóle umieścisz lewarek pod progiem samochodu, wykonaj dwie proste czynności, które mogą uratować ci zdrowie. Po pierwsze, sprawdź jego dopuszczalne obciążenie. Musi być ono zawsze wyższe niż połowa masy twojego pojazdu. Po drugie, zapoznaj się z instrukcją obsługi. To nie jest zbędna makulatura - producent określa w niej, jak prawidłowo i bezpiecznie korzystać z urządzenia.

Zrób przegląd swojego bagażnika

Wyniki kontroli UOKiK powinny skłonić każdego kierowcę do refleksji i działania. Nie czekaj na awarię na środku drogi, aby po raz pierwszy od lat przyjrzeć się swojemu podnośnikowi. Otwórz bagażnik i sprawdź jego stan techniczny - poszukaj ewentualnych pęknięć, wygięć czy śladów rdzy. Upewnij się, że znasz jego maksymalny udźwig i wiesz, jak go używać. Ta prosta przezorność to absolutna podstawa, by zwykła zmiana koła nie zakończyła się tragedią.

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