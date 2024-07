Tycia waloryzacja emerytur 2025! Seniorów czekają marne podwyżki świadczeń

Pracownicy opieki społecznej dostaną podwyżki. Co szykuje rząd Tuska?

Tycia waloryzacja emerytur w 2025 roku

Przez ostatnie dwa lata wysoką inflację wynagradzano seniorom dwucyfrową waloryzacją emerytur, która w 2023 roku wyniosła 14,8 proc., a w 2024 roku 12,12 proc. Pod koniec 2023 roku wskaźniki wzrostu cen spadły do poziomów jednocyfrowych i choć obecnie nieznacznie rosną, to daleko im od niedawnych szczytów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu inflacja wyniosła 2,6 proc. A to oznacza, że waloryzacja w 2025 roku również będzie jednocyfrowa.

Choć z pozoru to dobra wiadomość dla emerytów, bo ceny w sklepach nie będą rosły tak szybko jak w ostatnich latach, w praktyce oznacza również niższy wzrost emerytur. Waloryzacja powiązana jest z czynnikami gospodarczymi, więc nie tylko z inflacją, ale i wzrostem płac. Ten z kolei wyniósł w maju 2024 roku 11,4 proc. (najnowsze dostępne dane). Przy założeniu, że dane na tym poziomie utrzymają się do końca roku, waloryzacja w 2025 roku wyniesie 4,36 proc. A to niemal trzykrotny spadek względem waloryzacji z 2024 roku!

Ile wzrosną emerytury w 2025 roku?

Minimalne świadczenie wynoszące obecnie 1780,90 zł brutto powinno wzrosnąć o 77,65 zł, czyli do kwoty 1858,55 zł. Z kolei kwota w okolicach obecnej średniej emerytury, czyli 3300 zł brutto może wzrosnąć o 144 zł, czyli do kwoty 3444 zł brutto. Zapraszamy do sprawdzenia dokładnych wyliczeń w naszej galerii.

Należy jednak podkreślić, że ostateczną wartość wskaźnika poznamy dopiero na początku 2025 roku, gdy Główny Urząd Statystyczny poda dane o wskaźniku wzrostu wynagrodzeń i inflacji za cały rok. Jak jednak wynika z aktualnych danych, nie ma szans na dwucyfrową waloryzację w 2025 roku. Musiałoby dojść do nagłego, dramatycznego wzrostu inflacji do poziomów dwucyfrowych, co z kolei nie byłoby korzystne dla emerytów ze względu na ogromny wzrost cen w sklepach.