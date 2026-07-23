Tyle dostaje więzień od państwa. Wyprawka i utrzymanie kosztują fortunę

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-07-23 12:44

Więzienie to nie hotel, ale państwo musi zapewnić osadzonym podstawowe warunki do życia. Ubrania, pościel, ręczniki, środki higieny, trzy posiłki dziennie i opieka medyczna – to wszystko finansowane jest z publicznych pieniędzy. Koszt utrzymania jednego więźnia robi wrażenie. W ubiegłym roku wyniósł prawie 7 tys. zł miesięcznie.

Zakuwany w kajdanki więzień. Obok na wstawce gabinet stomatologiczny. O kosztach utrzymania skazanych pisze SE Superbiz.
Autor: Shutterstock

Tyle kosztuje jeden więzień

Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że w 2025 r. utrzymanie jednego osadzonego kosztowało 83 159,77 zł rocznie, czyli 6 929,98 zł miesięcznie.

W tej kwocie mieszczą się nie tylko wydatki na jedzenie czy wyposażenie celi, ale także pensje funkcjonariuszy, opieka medyczna, transport, ogrzewanie, energia oraz utrzymanie zakładów karnych.

Co dostaje osadzony po przekroczeniu bramy?

Więzień nie trafia do pustej celi. Jeśli nie ma własnej odzieży, otrzymuje komplet ubrań dostosowanych do pory roku: kurtkę, spodnie, bluzę, bieliznę, skarpety, buty, klapki, a zimą także czapkę i rękawice.

Na wyposażeniu znajdują się również materac, poduszka, koc, pościel i ręczniki. Państwo zapewnia także podstawowe środki higieny: mydło, papier toaletowy, szczoteczkę i pastę do zębów, szampon, a także środki do golenia i artykuły higieniczne dla kobiet. Bielizna jest wymieniana co najmniej raz w tygodniu, a pościel co dwa tygodnie.

Pieniędzy do ręki nie dostanie

Osadzony nie może swobodnie dysponować gotówką. Pieniądze przesłane przez rodzinę trafiają na specjalne konto depozytowe. Za ich część może zrobić zakupy w więziennej kantynie, kupując dodatkową żywność czy kosmetyki.

Reszta odkładana jest na tzw. żelazną kasę i zostanie wypłacona dopiero po opuszczeniu zakładu karnego.

Nie wyprawka kosztuje najwięcej

Choć lista rzeczy wydawanych więźniom jest długa, to właśnie one nie generują największych wydatków. Najwięcej pieniędzy pochłaniają wynagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, utrzymanie budynków, energia, ogrzewanie, transport osadzonych i zapewnienie bezpieczeństwa.

Każdy więzień ma również zagwarantowane trzy posiłki dziennie, leczenie, dostęp do biblioteki oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Takie obowiązki nakładają na państwo przepisy Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

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