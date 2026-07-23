Dobre wieści z rynku pracy. Bezrobocie znów spadło

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-07-23 10:34

Polski rynek pracy nie zwalnia tempa. Najnowsze dane GUS pokazują, że bezrobocie ponownie spadło. W czerwcu bez pracy pozostawało 901,5 tys. osób, a stopa bezrobocia obniżyła się do 5,8 proc. To potwierdza, że mimo spowolnienia gospodarczego zatrudnienie wciąż utrzymuje się na stabilnym poziomie.

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Autor: Jacob Wackerhausen/ Getty Images Pracownik w kasku i kamizelce odblaskowej, z uśmiechem pchający wózek z kartonami w magazynie, symbolizujący zastój na rynku pracy i ostrożne zatrudnianie, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Mniej bezrobotnych w urzędach

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,8 proc. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy wskaźnik sięgał 5,9 proc.

Spadła również liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy – z 915,9 tys. do 901,5 tys.

Sezon pomaga znaleźć pracę

Eksperci od miesięcy zwracają uwagę, że początek lata tradycyjnie sprzyja zatrudnieniu. Ruszają prace sezonowe w turystyce, gastronomii, handlu i rolnictwie, a firmy chętniej prowadzą rekrutacje. Dzięki temu część osób znajdujących się w rejestrach urzędów pracy wraca na rynek zatrudnienia.

Jednocześnie w czerwcu do urzędów zgłosiło się 83,8 tys. nowych bezrobotnych, nieco więcej niż miesiąc wcześniej.

Polska nadal w czołówce Europy

Mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej Polska wciąż należy do krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej.

To efekt utrzymującego się dużego zapotrzebowania na pracowników w wielu branżach, choć przedsiębiorcy coraz ostrożniej podchodzą do tworzenia nowych etatów. 

W najbliższych miesiącach będzie stabilnie

Ekonomiści spodziewają się, że w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku pracy pozostanie stabilna.

Wakacje zwykle sprzyjają dalszemu spadkowi bezrobocia, jednak wiele będzie zależało od kondycji polskiej gospodarki oraz tempa inwestycji w drugiej połowie roku.

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