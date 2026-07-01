Nauczyciele mogą otrzymać w 2026 roku do 2590 zł netto świadczenia urlopowego, które jest wypłacane automatycznie.

Pełna kwota przysługuje każdemu nauczycielowi zatrudnionemu na pełny etat przez cały rok szkolny, niezależnie od stażu pracy czy stopnia awansu zawodowego.

Wysokość dopłaty zależy głównie od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia, a nie od sytuacji materialnej czy liczby dni urlopu.

Pieniądze trafią na konto najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku i można je łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.

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Nauczyciele mogą liczyć w 2026 roku na świadczenie urlopowe w wysokości 2943,23 zł brutto, czyli około 2590 zł netto. Wsparcie jest wypłacane automatycznie i przysługuje wszystkim uprawnionym pracownikom oświaty. Co ważne, wysokość świadczenia nie zależy od stopnia awansu zawodowego ani stażu pracy.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2026

Pełna kwota świadczenia przysługuje nauczycielom zatrudnionym przez cały rok szkolny, czyli od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r. W przypadku pełnego etatu oznacza to wypłatę 2943,23 zł brutto, co po potrąceniu 12-procentowego podatku daje około 2590 zł na rękę.

Świadczenie ma charakter powszechny i nie jest uzależnione od sytuacji materialnej czy rodzinnej pracownika. Oznacza to, że każdy uprawniony nauczyciel otrzyma je bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Od czego zależy wysokość świadczenia urlopowego?

Największy wpływ na wysokość wypłaty mają wymiar etatu oraz okres zatrudnienia. Osoby pracujące przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze otrzymają pełną kwotę, natomiast nauczyciele zatrudnieni na 2/3 etatu dostaną 2207,42 zł brutto.

Na wysokość świadczenia nie wpływają natomiast liczba dni urlopu wypoczynkowego, okresy niezdolności do pracy, w tym urlop dla poratowania zdrowia, ani czasowe zawieszenie w obowiązkach służbowych. Kluczowe jest pozostawanie w stosunku pracy.

Kiedy pieniądze trafią na konto?

Świadczenie urlopowe zostanie wypłacone najpóźniej do końca sierpnia 2026 roku. Otrzymanie tego wsparcia nie zamyka drogi do skorzystania z innych form dofinansowania wypoczynku, w tym popularnych „wczasów pod gruszą”, jeśli są one dostępne u danego pracodawcy. Wyjątkiem, który może obniżyć wysokość świadczenia, jest urlop bezpłatny. W takim przypadku kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu nieświadczenia pracy.

Barbara Nowacka, minister edukacji [IMPACT 2026]