Uczestnicy XIX Konkursu Chopinowskiego wybierali spośród sześciu modeli fortepianów pięciu renomowanych marek (C. Bechstein, Fazioli, Kawai Shigeru, Steinway, Yamaha), mając 15 minut na decyzję, która towarzyszyła im do końca konkursu.

Wśród 11 finalistów, 6 wybrało prestiżowe Steinway & Sons (model D-274, cena od 220 tys. zł), 3 (w tym Polak) Shigeru Kawai (model SK-EX, cena do 800 tys. zł), a 2 Fazioli (ceny od 430 tys. zł).

Fortepiany Steinway & Sons, Fazioli i Shigeru Kawai to instrumenty ręcznie wykonywane, powstające nawet ponad rok, co wraz z prestiżem i wartością kolekcjonerską wpływa na ich wysokie ceny.

Mimo wysokich cen biletów (karnet do 6272 zł, pojedyncze etapy do 1913,50 zł), wejściówki na Konkurs Chopinowski wyprzedają się w kilka minut, potwierdzając jego prestiż i globalne zainteresowanie

Wirtuozeria i talent to jedno, ale na scenie Filharmonii Narodowej liczy się również instrument. Uczestnicy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina mieli zaledwie kwadrans na podjęcie jednej z najważniejszych decyzji – wyboru fortepianu, który będzie im towarzyszył do końca zmagań. Do dyspozycji artystów oddano sześć modeli pięciu legendarnych marek: C. Bechstein, Fazioli, Shigeru Kawai, Yamaha oraz dwie wersje Steinway & Sons (z Hamburga i Nowego Jorku).

W tym roku wybór był szczególnie istotny, gdyż do finału, jak pisze Alicja Rudnicka z portalu Interia Muzyka, dopuszczono nietypową liczbę uczestników: "Choć regulamin konkursu przewiduje awans dziesięciu pianistów, tym razem jury zdecydowało się dopuścić jedenastu uczestników - dwóch artystów uzyskało identyczny wynik punktowy na granicy kwalifikacji."

Jak pianiści wybierają fortepian na Konkurs Chopinowski?

Każdy instrument, mimo że należy do światowej czołówki, ma unikalne brzmienie i charakterystykę klawiatury. Wybór jest więc kwestią indywidualnych preferencji i dopasowania do repertuaru. W tegorocznym finale dominacja jednej marki była bezdyskusyjna. Aż sześciu z jedenastu finalistów postawiło na fortepiany Steinway & Sons. Trzech pianistów, w tym jedyny Polak w finale Piotr Alexiewicz, wybrało japoński Shigeru Kawai. Pozostała dwójka zdecydowała się na włoskie rzemiosło marki Fazioli. To pokazuje, że choć fortepiany na Konkurs Chopinowski reprezentują absolutnie najwyższą półkę, artyści wciąż mają wyraźne preferencje.

Ile kosztuje fortepian Steinway & Sons, najczęstszy wybór finalistów?

Marka Steinway & Sons to synonim prestiżu i inwestycji w świecie muzyki. Jej instrumenty zdobią największe sale koncertowe globu. Cena fortepianu tej klasy zależy od wielu czynników, w tym modelu, historii i stanu technicznego. Ceny wersji gabinetowych zaczynają się od 38 tys. zł, jednak finaliści Konkursu Chopinowskiego wybrali model D-274, którego ceny sięgają nawet 4,5 mln złotych. Używany instrument tej klasy to wydatek rzędu 200 tys. do miliona złotych. Tak wysokie kwoty wynikają z faktu, że każdy fortepian jest wykonywany ręcznie przez ponad rok, a nad jego powstaniem czuwają najlepsi rzemieślnicy.

Shigeru Kawai i Fazioli: ceny fortepianów pozostałych mistrzów

Piotr Alexiewicz oraz dwóch innych finalistów zagra na fortepianie Shigeru Kawai SK-EX. To ekskluzywna, produkowana w ograniczonych ilościach linia japońskiej firmy Kawai. Rocznie powstaje zaledwie około 300 egzemplarzy, a cena flagowego modelu koncertowego przekracza 800 000 zł. Z kolei fortepiany Fazioli, wybrane przez dwóch artystów, to perły włoskiego rzemiosła z niewielkiej manufaktury w Sacile. Ceny tych ręcznie produkowanych instrumentów zaczynają się od około 430 000 zł, a kończą na kwotach przekraczających milion złotych.

Bechstein i Yamaha: ile kosztują instrumenty, których nie wybrano?

Wśród dostępnych instrumentów znalazły się również modele, które tym razem nie znalazły uznania w oczach finalistów. Niemiecki Bechstein D-282, ceniony za potężne brzmienie, to wydatek rzędu 730 000 zł. Niewiele droższy jest flagowy model japońskiej Yamahy, CFX, którego cena w Polsce oscyluje wokół 790 000 zł. Fakt, że te światowej klasy instrumenty nie zostały wybrane, najlepiej świadczy o poziomie i zróżnicowaniu oferty dostępnej dla pianistów podczas Konkursu Chopinowskiego. Prestiż wydarzenia odzwierciedlają również ceny biletów – pełny karnet to koszt od 3,3 tys. do ponad 6,2 tys. zł, a wejściówki na pojedyncze etapy od 850,50 zł do 1 913,50 zł wyprzedają się w kilka minut. W poniedziałek (20 października) poznamy zwycięzcę. Wśród finalistów jest Polak. Konkurs odbywa się co 5 lat.

