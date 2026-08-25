Tyle naprawdę zarabia się na Orlenie. Kwoty na rękę mogą mocno zaskoczyć

Tyle zarabiają kasjerzy na stacjach Orlenu

Praca na stacji paliw już dawno przestała kojarzyć się wyłącznie z obsługą kasy fiskalnej. Dzisiejszy pracownik to prawdziwy wielozadaniowiec, który nie tylko obsługuje system kasowy i rozlicza płatności za paliwo. Do jego codziennych zadań należy również dbanie o czystość obiektu, przyjmowanie dostaw, wykładanie towaru na półki oraz obsługa strefy gastronomicznej, w której przygotowywane są ciepłe przekąski i napoje. Czy zarobki idą w parze z tak szerokim zakresem obowiązków?

Okazuje się, że stawki są mocno zróżnicowane. Standardowe wynagrodzenie kasjera na stacji Orlen najczęściej mieści się w przedziale od 3,7 tys. do 5 tys. zł netto, czyli „na rękę” miesięcznie. Warto jednak wiedzieć, że ostateczna kwota na koncie zależy od kilku kluczowych czynników, z których najważniejszym jest lokalizacja.

Gdzie w Polsce płacą na Orlenie najwięcej?

Zarobki w branży paliwowej różnią się w zależności od województwa i wielkości miasta. Analiza aktualnych ofert pracy pokazuje wyraźne dysproporcje geograficzne:

Warszawa - nowo zatrudnieni kasjerzy w stolicy (zarówno w centrum, jak i w dzielnicach takich jak Praga-Północ) mogą liczyć na start na około 4,5 tys. zł netto;

- nowo zatrudnieni kasjerzy w stolicy (zarówno w centrum, jak i w dzielnicach takich jak Praga-Północ) mogą liczyć na start na około 4,5 tys. zł netto; Kraków - tutaj stawki brutto potrafią sięgać od 6 000 do nawet 8 000 zł, co czyni stolicę Małopolski jednym z najbardziej opłacalnych miejsc do pracy w tej sieci;

- tutaj stawki brutto potrafią sięgać od 6 000 do nawet 8 000 zł, co czyni stolicę Małopolski jednym z najbardziej opłacalnych miejsc do pracy w tej sieci; Poznań i Bydgoszcz - w tych miastach pracodawcy oferują widełki od około 4,8 tys. do 6,2 tys. zł brutto;

- w tych miastach pracodawcy oferują widełki od około 4,8 tys. do 6,2 tys. zł brutto; mniejsze miejscowości - w Białej Podlaskiej średnia pensja to około 4 tys. zł netto, z kolei w Łomży stawki wahają się od 3,7 tys. do 5 tys. zł netto.

Dlaczego stawki na tej samej stacji bywają różne?

Odpowiedź tkwi w strukturze właścicielskiej. Choć wszystkie te punkty działają pod wspólnym, dobrze znanym czerwonym szyldem Orlenu, wiele z nich funkcjonuje w systemie franczyzowym. Oznacza to, że formalnym pracodawcą jest prywatny przedsiębiorca prowadzący stację. To właśnie on samodzielnie decyduje o wysokości pensji, premiach uznaniowych oraz warunkach zatrudnienia.

Co ciekawe, na ostateczną wysokość wypłaty ogromny wpływ ma tzw. aktywna sprzedaż. Oferowanie klientom płynu do spryskiwaczy, promocyjnych przekąsek czy dodatkowych produktów przy kasie to standard, z którego pracownicy są skrupulatnie rozliczani.

Nie tylko pensja. Są też dodatkowe korzyści

Aby przyciągnąć chętnych, właściciele stacji kuszą nie tylko podstawową pensją. Standardem stają się elastyczne grafiki, które pozwalają łączyć pracę ze studiami, profesjonalne szkolenia wdrożeniowe oraz atrakcyjne rabaty pracownicze na paliwo i zakupy w sklepie. Druga strona medalu oznacza pracę w systemie zmianowym, w grę wchodzi praca w weekendy, a nawet święta.

Co ważne, większość ofert nie wymaga wcześniejszego doświadczenia – liczą się przede wszystkim chęci i zaangażowanie. Najlepsi pracownicy mogą szybko awansować na kierownika zmiany, a z czasem nawet samodzielnie zarządzać całą placówką.

Miłosz Motyka, minister Energii [IMPACT 2026]

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