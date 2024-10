Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Ujawnili szokujące kwoty

Zarobki w Polsce. Mediana zadziwia

Wiadomo, jakie naprawdę są zarobki w Polsce. GUS podał najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r. wyniosła 6,5 tys. zł. Jak wyjaśnia GUS, Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Niestety, wciąż wartość mediany wynagrodzeń wskazywała na różnice ze względu na płeć – dla mężczyzn wyniosła 6740,66 zł i była o 448,54 zł wyższa niż dla kobiet. GUS zauważa, że biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższa wartość mediany wystąpiła w przedziale wiekowym 35-44 lata i wyniosła 6834,44 zł. Według wielkości podmiotu najwyższa wartość mediany wynagrodzeń wystąpiła w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej i wyniosła 8003,40 zł.GUS podaje, że w kwietniu 2024 r. 10,0% najniżej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4242,00 zł. Z kolei 10,0% najwyżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13012,14 zł. W przypadku osób najlepiej zarabiających występowały różnice ze względu na płeć zatrudnionych. Tam różnice sięgały blisko 2 tys. zł.

Mediana a średnie wynagrodzenie w Polsce

Jak informuje GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2024 r. wyniosło 8323,00 zł, przy czym wśród mężczyzn wyniosło ono 8771,41 zł i stanowiło 105,4% przeciętnego wynagrodzenia ogółem. Natomiast przeciętne wynagrodzenie kobiet było niższe i wyniosło 7855,85 zł. Było ono równe 94,4% przeciętnego wynagrodzenia ogółem. Analizując wiek zatrudnionych najwyższe przeciętne wynagrodzenie wystąpiło w grupie wiekowej 35-44 lat (8812,95 zł), natomiast biorąc pod uwagę wielkość podmiotu – w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej (10105,17 zł).

Gdzie są najlepsze zarobki

GUS wskazuje na miejsca, gdzie zarobki są najlepsze. Z mapy wynika, że najwyższe zarobki są w południowo-zachodniej Polsce i w centrum kraju. Oczywiście tam na dane duży wpływ mają duże miasta. A różnice w wynagrodzeniach pod względem lokalizacji są spore. GUS podaje, że biorąc pod uwagę wynagrodzenia zatrudnionych w gminach według miejsca siedziby podmiotu, można zauważyć, że różnica między najwyższą i najniższą wartością mediany wyniosła ponad 5 tys. zł, przy czym w ok. 25% gmin mediana wynagrodzeń była równa bądź niższa niż 5 tys. zł. Natomiast według miejsca zamieszkania zatrudnionych, gmin o takiej medianie było 0,6%, a różnica między najwyższą i najniższą wartością mediany wynagrodzeń wyniosła ponad 4,4 tys. zł.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie wystąpiło w sekcji "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa", w której wyniosło ponad 14 tys. zł. Największa różnica pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet była w sekcji "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa", wyniosła ponad 6,7 tys. zł.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.