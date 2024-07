Pensje w Polsce znów rosną. Wynagrodzenia Polaków o 11 proc. w górę

Problemy w polskich bankach. Klienci nie mają dostępu do kont

Ile zarabia przeciętny Polak? Najnowsze dane GUS za czerwiec 2024

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje najnowsze dane o przeciętnych wynagrodzeniach Polaków. Podobne statystyki prowadzą również wojewódzkie urzędy statystyczne. Dzięki temu możemy przeanalizować średnie zarobki w naszym kraju. Z danych jasno wynika, że wynagrodzenia Polaków systematycznie rosną.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. wyniosło 8.144,83 zł , co oznacza wzrost o 11,0 proc. rdr - informuje GUS. Jak dodaje Urząd Statystyczny do takiego wzrostu przyczyniły sie wypłaty m.in. premii, nagród oraz za godziny nadliczbowe, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń.

„Liczba etatów od stycznia zmniejszyła się o 31 tysięcy. Redukcja etatów dotyczy przede wszystkim sektora przemysłowego oraz budownictwa - branż najbardziej dotkniętych spowolnieniem gospodarczym. Obecnie słabnąca rentowność oraz rosnące koszty pracy ograniczają przestrzeń dla zwiększania zatrudnienia. W najbliższych miesiącach zatrudnienie pozostanie obniżone jednak bez ryzyka znacznego wzrostu bezrobocia” – wskazał w komentarzu do danych GUS analityk w zespole makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg.

Zauważył, że czerwiec jest kolejnym miesiącem kiedy dynamika płac spowalnia, wciąż jednak realne wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja.

"Największy wzrost płac rzędu 23,8 proc. obserwujemy w górnictwie oraz sektorze związanym z kulturą, rozrywką i rekreacją 15,7 proc.” – stwierdził.

Jego zdaniem realny wzrost płac utrzyma się w kolejnych kwartałach. Dodał jednak, że za wolniejszą dynamiką tego wzrostu niż w I połowie br. przemawiają słabsze wyniki firm.

„Przy słabszej kondycji finansowej firm pracodawcom coraz trudniej będzie spełniać oczekiwania finansowe pracowników. Szybki monitoring NBP wskazuje, że około 70 proc. firm planuje podwyżki rzędu 5-10 proc. w horyzoncie roku” – zaznaczył analityk PIE.

Nie bez znaczenia jest też dwukrotna podwyżka pensji minimalnej.

W 2024 roku mamy dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia kwota ta będzie wynosiła 4242 zł, a od 1 lipca − 4300 zł. Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia wyniesie 27,70 zł brutto, a od 1 lipca – 28,10 zł brutto.

W VI wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw wzrosło o 11,0%r/r, po 11,4%r/r w V. Rynek pracy reaguje na słabszą koniunkturę, ale niskie bezrobocie, czy wysokie podwyżki płacy minimalnej zmuszają firmy do podwyżek. Mniejszy spadek zatrudnienia niż w V to głównie efekt bazy z 2023. pic.twitter.com/ti7Kuetd0q— ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) July 18, 2024