Tyle pieniędzy dostaną młodzi lekarze od 1 lipca. Kwoty robią wrażenie

Ministerstwo Zdrowia wprowadza od 1 lipca nowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów, które znacząco zmieniają system płac.

Pensje będą uzależnione od etapu szkolenia oraz rodzaju specjalizacji, z wyraźnie wyższymi kwotami dla dziedzin priorytetowych, takich jak anestezjologia czy pediatria.

Sprawdź, ile dokładnie zarobią rezydenci w kluczowych obszarach medycyny i dlaczego rząd stawia na konkretne specjalizacje!

Lekarze rezydenci z nowymi stawkami wynagrodzeń. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia, które określa wysokość pensji zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Nowe kwoty zależą od dwóch rzeczy: etapu szkolenia oraz rodzaju specjalizacji. Więcej otrzymają ci, którzy wybrali dziedziny uznane przez państwo za priorytetowe.

Tyle dostaną rezydenci w kluczowych specjalizacjach

Najwyższe wynagrodzenia przewidziano dla specjalizacji, w których szczególnie potrzebni są nowi lekarze. W pierwszych dwóch latach rezydentury pensja zasadnicza wyniesie 11 654,76 zł brutto miesięcznie.

Po dwóch latach szkolenia stawka wzrośnie do 12 714,29 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że część młodych lekarzy przekroczy próg 12 tys. zł brutto podstawowego wynagrodzenia.

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Do dziedzin priorytetowych należą m.in. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, pediatria, psychiatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, geriatria, neurologia, neonatologia oraz onkologia kliniczna.

Nie wszyscy dostaną tyle samo

Lekarze, którzy odbywają specjalizację w pozostałych dziedzinach, będą mieli niższe stawki. W pierwszych dwóch latach szkolenia ich wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 10 595,24 zł brutto.

Po dwóch latach rezydentury kwota wzrośnie do 10 913,10 zł brutto miesięcznie.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że nowe rozporządzenie ma związek z przepisami o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Pensje części pracowników medycznych są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, dlatego każdego roku podlegają przeliczeniu.

Dlaczego te specjalizacje są lepiej płatne?

Wyższe stawki w specjalizacjach priorytetowych mają zachęcać lekarzy do wyboru tych dziedzin, w których braki kadrowe są szczególnie dotkliwe. Chodzi m.in. o specjalizacje potrzebne w szpitalach, na SOR-ach, oddziałach dziecięcych, psychiatrycznych czy w podstawowej opiece zdrowotnej.

W praktyce oznacza to, że młody lekarz wybierający jedną z takich ścieżek może od początku szkolenia liczyć na wyższą pensję zasadniczą niż rezydent w specjalizacji niepriorytetowej.

Ważny zapis dla części dentystów

Rozporządzenie obejmuje także lekarzy dentystów. Szczególna zasada dotyczy osób, które rozpoczęły specjalizację z ortodoncji przed 1 lipca 2020 roku. Zachowają one prawo do wyższego wynagrodzenia, takiego jak w dziedzinach priorytetowych, aż do zakończenia szkolenia.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca. Od tego dnia placówki prowadzące szkolenie specjalizacyjne będą rozliczać wynagrodzenia rezydentów według nowych kwot.

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