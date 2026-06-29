Książka Andrzeja Dudy hitem. Tyle zarobiła na niej nowa spółka

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-06-29 14:10

Spółka Videre, która wydała książkę byłego prezydenta Andrzeja Dudy pt. „To ja, Andrzej Duda”, osiągnęła spektakularny wynik. W pierwszym roku działalności jej przychody przekroczyły 3,2 mln zł. Co ciekawe, autobiografia polityka była jedynym projektem nowo powstałej firmy.

Andrzej Duda w czarnym garniturze z białą koszulą i ciemnym krawatem, przemawia za mównicą, z mikrofonami i przypinką polskiej flagi. Na tle widoczne rozmyte, jasne światła. O bestsellerowej książce byłego prezydenta RP możesz przeczytać na Super Biznes.
Autor: ART SERVICE/Super Express Andrzej Duda w czarnym garniturze z białą koszulą i ciemnym krawatem, przemawia za mównicą, z mikrofonami i przypinką polskiej flagi. Kontekst artykułu o książce byłego prezydenta Andrzeja Dudy i jej sukcesie znajdziesz na Super Biznes.
  • Polska spółka Videre osiągnęła ponad 3,2 mln zł przychodu na książce Andrzeja Dudy "To ja, Andrzej Duda", co wskazuje na jej bestsellerowy status.
  • Był to pierwszy i niezwykle dochodowy projekt wydawniczy tej firmy, założonej w tym samym roku, co publikacja.
  • Sprawozdanie finansowe potwierdza nieoficjalne doniesienia o sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy książki.
  • Autobiografia byłego prezydenta, wydana przez Macieja Zdziarskiego, zadebiutowała 6 sierpnia 2025 r., w dniu zakończenia jego kadencji.

Ile dokładnie zarobiła spółka na książce Andrzeja Dudy?

Sprawozdanie finansowe, które pojawiło się w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie pozostawia wątpliwości. Firma założona przez dziennikarza Macieja Zdziarskiego, znajomego byłego prezydenta, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dokumenty finansowe jasno pokazują skalę tego sukcesu.

Przychody ze sprzedaży prowadzonej przez spółkę Videre, która wydała książkę Andrzeja Dudy, wyniosły w ubiegłym roku ponad 3,2 mln zł, a zysk brutto sięgnął ok. 537 tys. zł. Te dane potwierdzają wcześniejsze, nieoficjalne doniesienia portalu Gazeta.pl, które sugerowały, że publikacja sprzedała się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Taki wynik stawia ją w jednym rzędzie z rynkowymi bestsellerami.

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Kto stoi za wydawniczym sukcesem?

Wydawcą książki jest spółka Videre, której prezesem i właścicielem jest dziennikarz i autor Maciej Zdziarski. Jak sam informował w korespondencji z mediami, zna byłego prezydenta Andrzeja Dudę od 20 lat i osobiście zadeklarował gotowość do wydania jego wspomnień. Panowie mieli wspólnie pracować nad tekstem podczas wielu spotkań.

Warto podkreślić, że autobiografia byłego prezydenta była absolutnym debiutem wydawniczym. Książka „To ja, Andrzej Duda” była pierwszym i jednocześnie jedynym projektem spółki Videre w analizowanym okresie. Cała działalność firmy skupiła się na jednym tytule, co czyni osiągnięty wynik finansowy jeszcze bardziej imponującym. Publikacja, opisana jako „szczera opowieść o życiu i prezydenturze”, trafiła do sprzedaży w dniu zakończenia kadencji przez Andrzeja Dudę.

Źródło: BI

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ANDRZEJ DUDA