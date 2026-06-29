Policja sprawdza maszyny rolnicze

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce rozpoczęła wzmożone kontrole pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Powód jest prosty – w czasie żniw i intensywnych prac polowych na trasach pojawia się znacznie więcej ciągników, kombajnów oraz innych wolnobieżnych maszyn.

Funkcjonariusze kontrolują nie tylko dokumenty kierowców. Pod lupę trafia przede wszystkim stan techniczny pojazdów, sprawność oświetlenia, hamulców, ogumienia oraz ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych. Sprawdzana jest także trzeźwość kierujących.

„Nie będzie taryfy ulgowej”

Policjanci nie ukrywają, że zamierzają stanowczo reagować na wszelkie naruszenia przepisów.

– Wobec osób lekceważących przepisy i zasady bezpieczeństwa nie będzie taryfy ulgowej – zapowiadają funkcjonariusze.

Mundurowi podkreślają, że ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno rolnikom, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. Szczególnie teraz, gdy na drogach lokalnych można spotkać znacznie więcej dużych maszyn.

Heder może kosztować fortunę

Szczególną uwagę policja zwraca na kombajny poruszające się z zamontowanym hederem, czyli urządzeniem służącym do ścinania zbóż. Zgodnie z przepisami taki element powinien zostać zdemontowany przed wyjazdem na drogę publiczną.

Za przejazd kombajnem z hederem kierowca może otrzymać mandat w wysokości 5 tys. zł. Jeśli jednak odmówi jego przyjęcia i sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł.

Sprawdzą też „tury” przy ciągnikach

Kontrolowane będą również ciągniki wyposażone w ładowacze czołowe, potocznie nazywane „turami”, oraz inne elementy mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu drogowego.

Policja przypomina, że każda maszyna wyjeżdżająca na drogę musi być odpowiednio przygotowana i w pełni sprawna. Zaniedbania mogą kosztować nie tylko wysoki mandat, ale przede wszystkim doprowadzić do niebezpiecznego wypadku.

Żniwa dopiero się zaczynają

Funkcjonariusze zapowiadają, że kontrole będą prowadzone przez cały okres prac polowych.

Rolnicy powinni więc dokładnie sprawdzić swoje maszyny przed wyjazdem na drogę. W przeciwnym razie zamiast spokojnych żniw mogą czekać ich kosztowne konsekwencje.

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