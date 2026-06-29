Upał zatrzymał pociągi

Poniedziałek przyniósł kolejne problemy dla podróżujących koleją. PKP Intercity poinformowało o odwołaniu aż 21 połączeń na różnych trasach w kraju.

Przewoźnik tłumaczy, że przyczyną są trudne warunki pogodowe. Wysokie temperatury doprowadziły do awarii sieci trakcyjnej oraz problemów z infrastrukturą kolejową.

Niektórym pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową, inni mogli skorzystać z honorowania biletów w innych pociągach.

Popularne trasy zniknęły z rozkładu

Wśród odwołanych połączeń znalazły się pociągi kursujące na bardzo popularnych trasach.

Nie pojechały m.in. składy między Warszawą a Łodzią, Szczecinem i Kołobrzegiem, Krakowem i Jelenią Górą czy Katowicami i Gdynią.

Problemy dotknęły także podróżnych wybierających się do Zakopanego oraz mieszkańców województwa lubuskiego.

Dla wielu pasażerów oznaczało to konieczność zmiany planów i wydłużenie podróży.

Tory nie wytrzymują temperatur

PKP Polskie Linie Kolejowe wyjaśniają, że ekstremalne temperatury mogą powodować deformacje torów oraz zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej.

Służby techniczne przez cały czas monitorują sytuację i pozostają w pełnej gotowości do usuwania awarii.

W poniedziałek udało się już przywrócić ruch na kilku liniach kolejowych, między innymi na trasach Strzegom – Jaworzyna Śląska, Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz Świebodzin – Toporów.

Największe problemy na kluczowych trasach

Pierwsze kłopoty pojawiły się już dzień wcześniej. W niedzielę PKP Intercity informowało o licznych utrudnieniach spowodowanych falą upałów.

Największe opóźnienia występowały na trasach Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice oraz Kołobrzeg – Piła – Poznań.

W wielu miejscach konieczne było uruchomienie autobusów zastępczych.

PKP apeluje do pasażerów

Przewoźnik prosi podróżnych o śledzenie komunikatów na dworcach i sprawdzanie aktualnych informacji przed wyjazdem.

Osoby, które odczuły skutki utrudnień, mogą także składać reklamacje dotyczące warunków podróży. Można to zrobić przez internet lub w kasach biletowych PKP Intercity.

To dopiero początek problemów?

Synoptycy ostrzegają, że fala upałów jeszcze się nie skończyła. Temperatury w wielu regionach kraju nadal będą przekraczać 30 stopni Celsjusza.

Jeśli prognozy się sprawdzą, kolejarze mogą mieć przed sobą kolejne trudne dni, a pasażerowie powinni przygotować się na możliwe opóźnienia i zmiany w rozkładach jazdy. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato będzie prawdziwym testem dla polskiej kolei.

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