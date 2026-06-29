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Upał zatrzymał pociągi
Poniedziałek przyniósł kolejne problemy dla podróżujących koleją. PKP Intercity poinformowało o odwołaniu aż 21 połączeń na różnych trasach w kraju.
Przewoźnik tłumaczy, że przyczyną są trudne warunki pogodowe. Wysokie temperatury doprowadziły do awarii sieci trakcyjnej oraz problemów z infrastrukturą kolejową.
Niektórym pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową, inni mogli skorzystać z honorowania biletów w innych pociągach.
Popularne trasy zniknęły z rozkładu
Wśród odwołanych połączeń znalazły się pociągi kursujące na bardzo popularnych trasach.
Nie pojechały m.in. składy między Warszawą a Łodzią, Szczecinem i Kołobrzegiem, Krakowem i Jelenią Górą czy Katowicami i Gdynią.
Problemy dotknęły także podróżnych wybierających się do Zakopanego oraz mieszkańców województwa lubuskiego.
Dla wielu pasażerów oznaczało to konieczność zmiany planów i wydłużenie podróży.
Tory nie wytrzymują temperatur
PKP Polskie Linie Kolejowe wyjaśniają, że ekstremalne temperatury mogą powodować deformacje torów oraz zakłócenia w pracy sieci trakcyjnej.
Służby techniczne przez cały czas monitorują sytuację i pozostają w pełnej gotowości do usuwania awarii.
W poniedziałek udało się już przywrócić ruch na kilku liniach kolejowych, między innymi na trasach Strzegom – Jaworzyna Śląska, Sędzisław – Boguszów-Gorce Zachód oraz Świebodzin – Toporów.
Największe problemy na kluczowych trasach
Pierwsze kłopoty pojawiły się już dzień wcześniej. W niedzielę PKP Intercity informowało o licznych utrudnieniach spowodowanych falą upałów.
Największe opóźnienia występowały na trasach Łódź – Warszawa, Gdańsk – Warszawa, Wrocław – Katowice oraz Kołobrzeg – Piła – Poznań.
W wielu miejscach konieczne było uruchomienie autobusów zastępczych.
PKP apeluje do pasażerów
Przewoźnik prosi podróżnych o śledzenie komunikatów na dworcach i sprawdzanie aktualnych informacji przed wyjazdem.
Osoby, które odczuły skutki utrudnień, mogą także składać reklamacje dotyczące warunków podróży. Można to zrobić przez internet lub w kasach biletowych PKP Intercity.
To dopiero początek problemów?
Synoptycy ostrzegają, że fala upałów jeszcze się nie skończyła. Temperatury w wielu regionach kraju nadal będą przekraczać 30 stopni Celsjusza.
Jeśli prognozy się sprawdzą, kolejarze mogą mieć przed sobą kolejne trudne dni, a pasażerowie powinni przygotować się na możliwe opóźnienia i zmiany w rozkładach jazdy. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne lato będzie prawdziwym testem dla polskiej kolei.
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