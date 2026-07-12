Coraz więcej polskich parafii ujawnia zaskakujące kwoty zbierane na tacę, pokazując ogromne różnice w wysokości niedzielnych ofiar.

Wierni w niektórych kościołach składają od kilkuset do ponad 10 tys. zł, a zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie i inwestycje.

Sprawdź, ile dokładnie Polacy wrzucają na tacę i dowiedz się, czy w Twojej parafii możesz już zapłacić za pomocą karty!

Ile pieniędzy trafia na tacę podczas niedzielnej mszy? To pytanie od lat budzi ciekawość wiernych. Choć większość parafii nie publikuje takich danych, coraz częściej zdarzają się wspólnoty, które otwarcie informują o wysokości zebranych ofiar. Jak podaje Interia.pl, kwoty potrafią się różnić nawet kilkunastokrotnie – od niespełna tysiąca do ponad 10 tys. zł podczas jednej niedzieli.

Zebrane pieniądze mają pokrywać codzienne funkcjonowanie parafii – opłaty za media, podatki, remonty, zakup środków czystości czy wynagrodzenia świeckich pracowników. Część zbiórek przeznaczana jest również na konkretne inwestycje lub cele misyjne.

W jednym kościele niespełna tysiąc, w innym ponad 12 tys. zł

Z danych publikowanych przez parafie wynika, że wysokość wpływów zależy przede wszystkim od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku. W święta czy sezonie komunijnym taca jest zwykle wyższa niż podczas zwykłych niedziel.

Przykładowo parafia św. Marii Magdaleny w Grabkowie zebrała podczas jednej z niedziel 970 zł. Jak poinformował proboszcz, środki zostaną przeznaczone na opłacenie bieżących rachunków oraz przyszłe inwestycje.

Znacznie wyższe kwoty odnotowano w większych parafiach. W parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach wierni przekazali podczas jednej niedzieli 12 450 zł. Z kolei parafia św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Toruniu poinformowała o zebraniu 10 760 zł. Tamtejsza wspólnota zapowiedziała, że pieniądze zostaną przeznaczone na wykonanie nowego witraża poświęconego bł. Bronisławowi Markiewiczowi.

Kościół coraz częściej przyjmuje datki kartą

Zmienia się nie tylko wysokość ofiar, ale także sposób ich przekazywania. Coraz więcej parafii decyduje się na instalację tzw. ofiaromatów, czyli terminali umożliwiających bezgotówkowe przekazanie datku.

Dzięki takim urządzeniom wierni mogą wybrać kwotę i zapłacić zbliżeniowo kartą lub telefonem. Rozwiązanie funkcjonuje już w kilkuset parafiach w Polsce i z roku na rok zyskuje na popularności.

Na co Kościół wydaje pieniądze z tacy?

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego wierni są zobowiązani do wspierania swojej wspólnoty na różne sposoby. W praktyce najczęściej odbywa się to właśnie poprzez tacę lub dobrowolne ofiary.

Zebrane środki trafiają na utrzymanie parafii. Finansowane są z nich rachunki za energię, ogrzewanie i wodę, remonty budynków, zakup wyposażenia, dekoracji i kwiatów, a także wynagrodzenia osób świeckich zatrudnionych przez Kościół. W przypadku specjalnych zbiórek proboszczowie często informują wiernych, że pieniądze zostaną przeznaczone na konkretne inwestycje, pomoc misjom lub wsparcie potrzebujących.

Pieniądze to nie wszystko - Michał Rado