Tyle wyniosła najniższa emerytura wypłacona przez ZUS w grudniu. Niewiarygodne!

Niespodziewana podwyżka dla seniorek! Emerytki otrzymają dodatkowe kilkaset złotych do emerytury

Szokująco niska emerytura

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, który powołuje się na raport Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosła liczba emerytur niższych niż minimalna. W grudniu ubiegłego roku wypłacono ich ponad 365 tys.! "To o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej" - informuje DGP i wskazuje, że najniższe tego typu świadczenie w grudniu 2022 r. wyniosło 1 gr. "Emeryt, który ją otrzymał, miał na koncie składkę za jeden dzień pracy na umowie zlecenia" - czytamy. To jednak nie wszystko. Wiele wskazuje na to, że zaczyna brakować pieniędzy na 13. emerytury! Możliwe, że rząd weźmie 5 mld zł pożyczki.

Jest Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykorzystania w 2023 roku środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na nieoprocentowaną pożyczkę na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia. Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania motywowana jest następująco: Realizacja wypłaty 13. emerytury przez organy emerytalno-rentowe następuje ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia innych istotnych społecznie zadań realizowanych i planowanych do realizacji przez Fundusz Solidarnościowy w 2023 r., niezbędne jest uzupełnienie środków pieniężnych tego Funduszu.

