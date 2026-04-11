Tylko 30 zł i jesteś gotowy na trening! Lidl odpala promocję

Beata Lekszycka
2026-04-11 5:58

Wraz z nadejściem cieplejszych dni coraz więcej osób wraca do regularnego ruchu. Lidl wychodzi naprzeciw tym potrzebom, wprowadzając nową odsłonę kolekcji Crivit, dostępnej zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. W wiosennej kolekcji od 11 kwietnia, pojawiają się m.in. buty za 29,99 zł i legginsy za 23,99 zł.

O ofercie Lidla przeczytasz na Super Biznes.
  • Lidl wprowadza wiosenną kolekcję Crivit z odzieżą i akcesoriami sportowymi, dostępną w sklepach i online.
  • W ofercie znajdziesz buty sportowe Crivit przecenione o 40% (do 29,99 zł/para) oraz legginsy damskie z efektem push-up (23,99 zł).
  • Dla mężczyzn przygotowano bluzy (29,99 zł) i spodnie dresowe (22,49 zł), a także pas sportowy na plecy (21,99 zł).
  • Kolekcja zawiera również podstawowe dodatki, takie jak bokserki i skarpetki Champion, oferując przystępne ceny na powrót do aktywności.

Wiosenna oferta Crivit w Lidlu

Wiosną wraca ochota na ruch – spontaniczny trening w domu, szybki wypad na siłownię czy aktywny spacer po pracy. Lidl  odpowiada na te potrzeby nową ofertą marki Crivit, dostępną od soboty, 11 kwietnia, w sklepach stacjonarnych i na lidl.pl.Oferta została zaprojektowana z myślą o osobach aktywnych – niezależnie od poziomu zaawansowania.

Buty sportowe Crivit i wygoda na co dzień

Jednym z kluczowych elementów kolekcji są buty sportowe damskie i męskie Crivit, w promocji,  przecenione o 40% do ceny 29,99 zł/para. Model wyróżnia się lekką podeszwą EVA oraz przewiewną siateczką, co przekłada się na komfort podczas treningu i codziennego użytkowania.

Legginsy i koszulki funkcyjne dla kobiet

W damskiej części kolekcji uwagę przyciągają legginsy funkcyjne Crivit z wysokim stanem, dostępne za 23,99 zł. Dzięki efektowi push-up oraz specjalnemu marszczeniu podkreślają sylwetkę, a jednocześnie skutecznie odprowadzają wilgoć. Uzupełnieniem są lekkie koszulki za 14,99 zł, wykonane z wiskozy i wyposażone w siateczkowe wstawki poprawiające wentylację.

Odzież sportowa męska i akcesoria treningowe

Mężczyźni znajdą w ofercie m.in. bluzy Crivit w cenie 29,99 zł oraz spodnie dresowe przecenione do 22,49 zł. Produkty te łączą klasyczny styl z wygodą użytkowania. W kolekcji pojawił się także pas sportowy na plecy za 21,99 zł, który wspiera stabilizację odcinka lędźwiowego podczas ćwiczeń siłowych.

Dodatki Champion i komfort na start dnia

Oferta została uzupełniona o podstawowe elementy garderoby, takie jak bokserki Champion (59,98 zł/zestaw) oraz skarpetki Champion (29,99 zł/zestaw). To produkty, które zapewniają komfort już od pierwszych chwil dnia i dobrze sprawdzają się zarówno podczas aktywności, jak i w codziennym użytkowaniu.

Nowa kolekcja Crivit w Lidl Polska pokazuje, że powrót do aktywności nie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Przystępne ceny i funkcjonalne rozwiązania sprawiają, że każdy może przygotować się na wiosenny sezon ruchu.

