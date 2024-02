Tylko raz na 8 lat Polacy podejmują taką decyzję. Gdzie trafią nasze pieniądze?

Obecnie, nasza składka emerytalna wynosi łącznie 19,52 proc., z czego 12,22 proc. trafia na konto w ZUS, 4,38 proc. na subkonto w ZUS, a pozostałe 2,92 proc. - w zależności od naszej decyzji - do OFE lub z powrotem na subkonto w ZUS.

Warto zauważyć, że od 2016 roku, co cztery lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba posiadająca subkonto w ZUS może zdecydować o sposobie przekazywania części składki na ubezpieczenie emerytalne. Niemniej, zmiana wcześniejszej decyzji będzie możliwa po raz pierwszy od ośmiu lat. Poprzednie okienko transferowe miało miejsce w 2016 roku, a planowane na 2020 rok nie doszło do skutku z powodu pandemii oraz zaplanowanej likwidacji OFE.

Podczas obecnego okienka transferowego, czyli od 1 kwietnia 2024 r. do 31 lipca 2024 r., członkowie OFE będą mogli podjąć decyzję, czy chcą przekazywać swoje składki do OFE czy ZUS. Osoby, które nie przystąpiły do OFE od początku kariery zawodowej, będą miały możliwość przystąpienia do OFE w terminie 4 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE.

Czy musimy składać deklarację?

Według danych z Centralnego Rejestru Członków OFE w ZUS, na 30 września 2023 r., odnotowano 14,6 mln członków OFE. Warto podkreślić, że okienko transferowe jest opcjonalne - jeśli nie planujemy zmiany, nie musimy składać żadnych deklaracji. Jednakże, jeśli decydujemy się na zmianę, konieczne będzie wypełnienie specjalnego oświadczenia.

Należy mieć na uwadze, że wybór instytucji, do której przekazujemy składkę, ma znaczenie dla przyszłej emerytury. OFE inwestuje środki na giełdzie, co może prowadzić zarówno do wzrostu, jak i spadku wartości. Z kolei w ZUS środki są waloryzowane, a ich wartość nie maleje. Mimo że składka w ramach OFE objęta tzw. okienkiem nie jest duża, to wciąż stanowi część przyszłej emerytury, która zostanie wypłacona przez ZUS.

Rok 2023 był pomyślny dla OFE, jednakże warto pamiętać, że wyniki te mogą się zmieniać w kolejnych latach. Istnieje również mechanizm suwaka, na mocy którego środki z OFE są transferowane do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

W kontekście tych informacji, należy dokładnie przemyśleć wybór instytucji, do której kierujemy nasze składki emerytalne, biorąc pod uwagę zarówno aspekty finansowe, jak i perspektywy długoterminowe.

