ZUS zrezygnował z dodatkowych 8 mld zł z budżetu państwa. Dlaczego?

ZUS nie potrzebuje dodatkowych 8 mld zł

"Zarząd Zakładu podjął decyzję o blokadzie 8 mld złotych. Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu państwa na 2023 rok ZUS nie będzie potrzebował 13 mld złotych" - powiedziała szefowa ZUS Gertruda Uścińska. Prezes ZUS zaznaczyła, że w zmianie ustawy, która została uchwalona w lipcu, zaplanowano zmniejszenie dotacji do FUS o 5 mld złotych. "Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek" - wytłumaczyła. Dodała, że ten wskaźnik w trzecim kwartale 2023 roku. wyniósł 82,1 proc., natomiast w okresie od początku roku do końca września 2023 roku osiągnął poziom 84 proc.

W komunikacie ZUS przekazano, że liczba ubezpieczonych na koniec września 2023 roku wyniosła 16 184 tys. osób, tj. o 41 tys. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,3 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,2 proc.). Zaznaczono także, że w ogólnej liczbie ubezpieczonych 6,9 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. "Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych 1 112 tys. obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,4 proc. w stosunku do stanu na koniec września 2022 r. W liczbie tej 59,4 proc. osób było pracownikami, 36,6 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia" - przekazano w komunikacie.

Przewaga Ukraińców

Dodano, że najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy, którzy stanowią 67,7 proc. wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych. Na koniec września tego roku liczba osób z Ukrainy zarejestrowanych w ZUS wyniosła 753 tys., co oznacza wzrost o 1,2 proc. w stosunku do stanu na koniec września ubiegłego roku. Kolejną grupą obcokrajowców, których liczba rośnie, są obywatele Białorusi. Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych ponad 126 tys. osób z Białorusi, czyli o 28,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

