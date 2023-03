i Autor: @bigsb_news/TWITTER, Piotr Molecki/East News Dariusz Miłek

Nasz news

Tylko u nas: Właściciel CCC: nie sprzedaje samolotu bo mam kłopoty finansowe!

- Po pierwsze samolot nigdy nie był powiązany w żaden sposób z CCC, ale ponieważ zrobiły to media, to myślę, że warto to sprostować. Tak naprawdę rzadko go używałem, a jego utrzymanie jest kosztowne. Teraz używam go jeszcze mniej. Poza tym zmieniła się mocno sytuacja. Przede wszystkim w moim podejściu do korzystania z takich dóbr luksusowych. To nie jest czas na takie zbytki, na to nakłada się jeszcze kwestia śladu węglowego, jaki generują prywatne maszyny. Stąd ta decyzja - mówi w ekskluzywnej rozmowie z Super Biznesem, Dariusz Miłek właściciel grupy CCC