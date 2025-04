Nowe rozporządzenie o drewnie energetycznym – co się zmieni?

Na przełomie sierpnia i września 2025 roku ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie drewna energetycznego. Jak zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska, Mikołaj Dorożała, zgodnie z nowym prawem w energetyce przestanie być spalane pełnowartościowe drewno.

Nowe przepisy w sprawie drewna energetycznego mają na celu przede wszystkim ochronę cennych zasobów leśnych. Spalanie pełnowartościowego drewna w celach energetycznych jest uważane za marnotrawstwo, ponieważ surowiec ten może być wykorzystywany w bardziej efektywny sposób, na przykład w przemyśle meblarskim czy budownictwie.

Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki nowym regulacjom na rynek może trafić od kilkudziesięciu tysięcy do 1,5 mln metrów sześciennych drewna. To ogromna ilość surowca, która może wpłynąć na rozwój innych sektorów gospodarki.

Narodowa strategia dotycząca lasów

Wiceminister Mikołaj Dorożała zapowiedział również start prac nad narodową strategią dotyczącą lasów. Prace nad tym strategicznym dokumentem mają potrwać od 1,5 do 2 lat. Jak podkreślił wiceminister, Polska potrzebuje strategicznego dokumentu zarządzania lasami, ponieważ zmienia się klimat, zmieniają się okoliczności oraz warunki gospodarczo-społeczne.

Resort klimatu odpowiada za politykę leśną państwa w kontekście zmian klimatycznych. W związku z tym konieczne będzie przyspieszenie przebudowy drzewostanów oraz ewentualne obniżenie wieku rębności w niektórych aspektach, aby skutecznie radzić sobie ze zmianami klimatycznymi.

W prace nad dokumentem ma być zaangażowany przemysł drzewny, Lasy Państwowe, samorządy, organizacje przyrodnicze oraz strona społeczna.

Sytuacja finansowa Lasów Państwowych – fakty i mity

Wiceminister Dorożała odniósł się również do sytuacji finansowej Lasów Państwowych. Jak podkreślił, informacje o kiepskiej sytuacji gospodarstwa czy stracie finansowej to "dezinformacja i demagogia używana do celów politycznych". Przypomniał, że prognoza na 2024 rok zakładała wynik na poziomie 400 mln zł, a ostatecznie był on dwa razy wyższy.

Lasy Państwowe informowały, że za ubiegły rok osiągnęły wynik finansowy na poziomie około 764 mln zł netto, przy planowanym wyniku w wysokości około 350 mln zł. Prognoza finansowa zakłada, że w 2025 roku zysk wyniesie około 400 mln zł.

