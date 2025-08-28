Kolumbijczycy otrzymali 15,4 tys. zezwoleń na pracę w pierwszych czterech miesiącach 2025 r. - najwięcej ze wszystkich narodowości

W rejestrach ZUS jest już 17,9 tys. obywateli Kolumbii, co czyni ich piątą największą grupą cudzoziemców w Polsce

Mogą przyjeżdżać do Polski bez wizy na 90 dni, co ułatwia szybkie podjęcie zatrudnienia

Pracodawcy cenią ich za wysoką motywację, wytrwałość i chęć długoterminowego związania się z jednym miejscem pracy

Kolumbijczycy liderami zezwoleń na pracę w Polsce

Choć całkowita liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce spadła o 12,5 proc. w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku, Kolumbijczycy istotnie wyróżniają się na tle innych narodowości. Ich napływ kompensuje znaczną część spadku, co świadczy o rosnącej atrakcyjności polskiego rynku pracy dla obywateli tego południowoamerykańskiego kraju.

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują wyraźny trend - w pierwszych czterech miesiącach 2025 roku obywatele Kolumbii otrzymali 15,4 tys. zezwoleń na pracę. To niemal tyle samo, ile dostali w całym pierwszym półroczu 2024 roku (15,8 tys.). Dla porównania, Filipińczycy otrzymali 12,5 tys. zezwoleń, a Hindusi 10,2 tys.

Wzrost zainteresowania Kolumbijczykami nie jest przypadkowy. Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych w agencji zatrudnienia Gremi Personal w wypowiedzi dla dziennika Rzeczpospolita, podkreśla ich cechy:

Kolumbijczycy bardzo doceniają stabilność zatrudnienia. Zależy im na związaniu się z jednym pracodawcą na dłuższy czas. Cechuje ich wysoki poziom motywacji oraz wytrwałość. Są wydajni i sumienni.

Bezwizowa furtka do polskiego rynku pracy

Kluczową przewagą obywateli Kolumbii jest możliwość przyjazdu do Polski w ramach ruchu bezwizowego na 90 dni. Chociaż w sierpniu 2024 roku MSZ wprowadził rozporządzenie blokujące wjazd Kolumbijczyków deklarujących cel zarobkowy, agencje zatrudnienia szybko znalazły rozwiązanie.

Jak wyjaśnia w tym samym dzienniku Michał Wysłocki, menedżer Zespołu Immigration w EY Polska:

Wystarczy, że Kolumbijczyk zadeklaruje przyjazd w celach turystycznych. Potem, gdy jest już w Polsce, nie ma przeszkód by go legalnie zatrudnić.

Pracodawca występuje o zezwolenie na pracę dla "turysty", który może pracować do wyczerpania 90-dniowego limitu bezwizowego pobytu.

W międzyczasie obywatel Kolumbii składa wniosek o pobyt czasowy, co legalizuje jego dalszy pobyt w Polsce i umożliwia kontynuację pracy.

Piąta największa grupa cudzoziemców w Polsce

Według najnowszych danych ZUS, na koniec lipca 2025 roku w rejestrach było 17,9 tys. Kolumbijczyków, co czyni ich piątą co do wielkości grupą cudzoziemców pracujących w Polsce. Wyprzedzają ich tylko:

Ukraińcy (824,5 tys.)

Białorusini (134,7 tys.)

Gruzini (25,7 tys.)

Hindusi (22,7 tys.)

Kolumbijczycy najczęściej znajdują zatrudnienie w branży spożywczej, budownictwie, transporcie i logistyce oraz przetwórstwie przemysłowym - sektorach, gdzie polscy pracodawcy mają największe problemy ze znalezieniem pracowników.

Wpływ na polski rynek pracy - korzyści i wyzwania

Napływ pracowników z Kolumbii ma dwojaki wpływ na polski rynek pracy. Z jednej strony wypełnia luki kadrowe w kluczowych branżach gospodarki, szczególnie tam, gdzie trudno o polskich pracowników. Według danych GUS, na koniec pierwszego kwartału 2025 roku w Polsce było 101 tys. wolnych miejsc pracy, o 11 tys. mniej niż rok wcześniej.

Z drugiej strony, eksperci zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia. Pracownicy zagraniczni często godzą się na niższe wynagrodzenia lub gorsze warunki zatrudnienia, co może wpływać na standardy całego rynku pracy. To szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej i spadającego popytu na pracę.

Przyszłość emigracji zarobkowej z Kolumbii

Rząd zastanawia się nad dalszym regulowaniem napływu pracowników wykorzystujących ruch bezwizowy. Najnowsza nowelizacja ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom przewiduje możliwość domknięcia "bezwizowej furtki" - minister pracy może określić wykaz państw, których obywatele nie będą mogli pracować w ramach ruchu bezwizowego.

Jak informuje MRPiPS, obecnie nie podjęto jeszcze decyzji o rozpoczęciu prac nad takim rozporządzeniem. Oznacza to, że Kolumbijczycy nadal będą mogli korzystać z obecnych rozwiązań, a ich rola na polskim rynku pracy prawdopodobnie będzie rosła.

Bartoszewicz o 800 + dla Ukraińców: degradacja państwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.