Tysiące Polaków dostają niemieckie emerytury! Niemcy nazywają je "głodowymi"

Niemieckie emerytury Polaków. Świadczenie pobiera 99 tys. osób

Deutsche Renteversicherung (urząd odpowiedzialny w Niemczech za emerytury i renty) opublikował najnowsze dane o świadczeniach wypłacanych polskim obywatelom - informuje portal dw.com.pl. Dane dotyczą 2021 roku. W tym czasie niemieckie świadczenia pobierało 99 tys. Polaków. Pięć lat wcześniej było ich blisko o połowę mniej.

"71 tys. 732 to emerytury, 13 tys. 428 świadczenia dla wdów i wdowców, 11 tys. 29 renty z tytułu niezdolności do pracy, 2794 renty sieroce i 173 renty wychowawcze. Większość przelewów trafia do beneficjentów mieszkających w Niemczech (ok. 71,7 tys.). Następnie do Polski (ok. 27 tys.) i Austrii (ok. 80)" - przytacza portal dw.com.pl cytowany przez Business Insider.

Ile wynoszą świadczenia emerytalne? Niemcy mówią o "głodowych stawkach"

Ponadto publikowane zostały również uśrednione kwoty wypłacanych świadczeń. "Średnie świadczenie wypłacane Polakom wynosi około 640 euro. W przypadku renty inwalidzkiej to około 560 euro, a emerytur 720 euro" - informuje dw.com.pl. Po przeliczeniu na polską walutę, świadczenia wynoszą odpowiednio ponad 2,6 tys. zł, ponad 3 tys. zł i blisko 3,4 tys. zł - informuje "BI".

Niemcy określają te stawki mianem "głodowych". Dla porównania w Polsce przeciętna emerytura w marcu 2022 r. wyniosła 2545 zł brutto.

