Wkrótce terminy nowych zakazów dla ochrony klimatu

Obecnie odpowiadają one za ponad 3 proc. całkowitych emisji gazów cieplarnianych w UE. Jak podała KE, dzięki porozumieniu wyeliminowanych zostanie dodatkowe 500 mln ton ekwiwalentu CO2 do 2050 r., co jest porównywalne z łącznymi rocznymi emisjami Francji i Belgii.

Przepisy ustanowią zakazy wprowadzania do obrotu w UE produktów zawierających te gazy oraz szczegółowe terminy, do których będzie można je stosować w sektorach, w których technologicznie i ekonomicznie wykonalne jest przejście na rozwiązania alternatywne (np. produkcja domowych urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacji, pomp ciepła).

Dodatkowe wymogi stosowania surowców

Prawo wprowadza wymogi odzyskiwania i recyklingu takich substancji w materiałach budowlanych podczas renowacji (występujących w szczególności w piankach izolacyjnych). Wprowadza także rygorystyczne zasady dotyczące ich stosowania jako surowca (do produkcji innych substancji, np. w przemyśle farmaceutycznym czy chemicznym), w laboratoriach i do ochrony przeciwpożarowej.

Fluorowane gazy cieplarniane – w jakich obszarach stosowane?

Fluorowane gazy cieplarniane, stosowane w lodówkach, klimatyzacji, pompach ciepła, piankach lub sprzęcie elektrycznym oraz substancje zubożające warstwę ozonową, takie jak halony (stosowane w gaśnicach), bromek metylu (do zwalczania szkodników) i inne stosowane w lodówkach i systemach klimatyzacyjnych, to wytwarzane przez człowieka gazy cieplarniane.

