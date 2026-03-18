Nowe regulacje uderzają w jeden z największych problemów współczesnej elektroniki – trudność w naprawie. Do tej pory wielu producentów projektowało sprzęt tak, by jego serwis był nieopłacalny albo wręcz niemożliwy poza autoryzowanymi punktami. Efekt? Konsumenci częściej kupowali nowe urządzenia zamiast naprawiać stare. Teraz ma się to zmienić.

Prawo do naprawy wprowadza konkretne obowiązki dla producentów. Chodzi przede wszystkim o łatwiejszy dostęp do części zamiennych, dokumentacji technicznej i usług serwisowych. W praktyce właściciele sprzętu RTV i AGD mają zyskać realną możliwość przedłużenia życia swoich urządzeń – bez konieczności wymiany całego produktu.

Elektronika i AGD mają działać dłużej

Istotnym elementem zmian jest także większa przejrzystość. Konsument już na etapie zakupu ma wiedzieć, czy dany sprzęt można łatwo naprawić i jak długo producent zapewni dostęp do części. To może znacząco wpłynąć na decyzje zakupowe i zwiększyć konkurencję między firmami.

Producenci będą musieli zmienić podejście

Nowe przepisy to również część szerszej strategii związanej z ekoprojektowaniem. Regulacje ESPR (Ecodesign for Sustainable Products Regulation) mają sprawić, że elektronika będzie bardziej trwała, energooszczędna i przyjazna środowisku. W praktyce oznacza to, że producenci będą musieli projektować urządzenia z myślą o ich dłuższym użytkowaniu, a nie szybkim zastępowaniu nowymi modelami.

Unia Europejska stawia na trwałość i naprawę

Zmiany mogą mieć duży wpływ na rynek. Z jednej strony firmy będą musiały dostosować swoje modele biznesowe i ponieść dodatkowe koszty. Z drugiej – konsumenci mogą zyskać realne oszczędności, bo naprawa stanie się bardziej opłacalna niż zakup nowego sprzętu.

Co zmieni się dla właścicieli sprzętu RTV i AGD?

Eksperci wskazują, że to dopiero początek większej transformacji. Jeśli przepisy okażą się skuteczne, mogą ograniczyć zjawisko tzw. planowanego postarzania produktów, o którym od lat mówi się w kontekście elektroniki użytkowej. Dla klientów oznacza to jedno – większą kontrolę nad tym, jak długo działa ich sprzęt.

Jedno jest pewne: Unia Europejska wyraźnie zmienia zasady gry. A to może sprawić, że rynek elektroniki już w najbliższych latach będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś.

Pieniądze to nie wszystko - Czy Zielony Ład to szaleństwo?