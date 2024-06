UE przywróci cła na ukraińską żywność. Podano rodzaje produktów

Bruksela każe Polsce zaciskać pasa. To koniec 800 plus, 13. i 14 emerytury? Jest decyzja

Niemcy doliczą ekstra 300 zł do biletów lotniczych! Kto musi płacić?

„Financial Times” ujawnia nieoficjalnie – nowe ograniczenia dla produktów rolnych z Ukrainy

UE przywróci w piątek cła na jaja i cukier z Ukrainy, posługując się „hamulcem bezpieczeństwa” uzgodnionym w celu uspokojenia rolników, którzy protestowali w tym roku w wielu krajach Wspólnoty – podał w czwartek dziennik „Financial Times”, powołując się na dwa anonimowe źródła.

Dojdzie do tego zaledwie kilka dni po rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, która broni się przed rosyjską inwazją. Przywrócenie ceł pokazuje, jak trudne będą to negocjacje – ocenia brytyjski dziennik. W ubiegłym tygodniu przywrócono już cła ma ukraiński owies.

Relacje UE – Ukraina. Cła importowe zawieszone

W tym roku UE zatwierdziła przedłużenie liberalizacji handlu UE z Ukrainą, zawieszając cła importowe i kontyngenty na ukraińskie produkty rolne na kolejny rok, do 5 czerwca 2025 r. Ma to wesprzeć Ukrainę w obliczu trwającej rosyjskiej inwazji.

Przewidziano jednak "hamulec bezpieczeństwa" w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych: drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeżeli ich import przekroczy średnią wielkości importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 roku oraz w całym roku 2022 i 2023, możliwe jest ponowne nałożenie ceł. Tak stało w przypadku owsa, a według źródeł „FT” - również w przypadku jaj i cukru.

Czym są korytarze solidarności dla Ukrainy?

Działające od dwóch lat tzw. korytarze solidarności umożliwiły Ukrainie eksport ponad 136 mln ton towarów, takich jak zboże, rudy i stal, oraz import ponad 52 mln ton towarów, w tym paliw, pojazdów, nawozów, a także pomocy wojskowej i humanitarnej.

W 2022 r. KE we współpracy z Ukrainą i Mołdawią utworzyła tzw. korytarze solidarności, aby usprawnić działanie szlaków transportowych UE–Ukraina–Mołdawia po inwazję Rosji na Ukrainę. To alternatywne szlaki logistyczne, pozwalające na transport towarów koleją, drogami i śródlądowymi drogami wodnymi. Korytarze, utworzone w celu ominięcia rosyjskiej blokady eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne, obecnie obejmują handel we wszystkich sektorach.

Umożliwiają one Ukrainie i Mołdawii eksport wszelkiego rodzaju towarów na rynki światowe i zapewniają dostarczenie niezbędnych produktów na Ukrainę. Korytarze solidarności przebiegają przez region Dunaju, Polskę, kraje bałtyckie i region Adriatyku. Uzupełniają utworzony przez Ukrainę jesienią 2023 r. szlak przez Morze Czarne.

Przeczytaj także: 800 plus tylko dla niektórych ukraińskich dzieci od przyszłego roku

Pieniądze to nie wszystko Maciej Wilk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.