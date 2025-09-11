Zespół ekspertów UE ma do końca 2025 roku przygotować propozycje regulacji dostępu do social mediów dla osób poniżej 16 lat

Unia Europejska idzie śladem Australii w regulacji social mediów

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w dorocznym orędziu o stanie Unii zapowiedziała przełomowe zmiany w podejściu do bezpieczeństwa dzieci w internecie. Planowane regulacje social mediów dla młodzieży mają być inspirowane rozwiązaniami przygotowywanymi przez australijski rząd, które już za kilka miesięcy wejdą w życie.

Zakaz social mediów dla młodocianych w UE ma objąć wszystkich użytkowników poniżej 16. roku życia. Von der Leyen porównała tę inicjatywę do tradycyjnych ograniczeń wiekowych dotyczących palenia, alkoholu czy treści dla dorosłych.

Kiedy dorastałam, obowiązywały jasne zasady: dzieci nie mogły palić, pić alkoholu ani oglądać treści dla dorosłych poniżej określonego wieku. Uważam, że nadszedł czas, by podobne ograniczenia dotyczyły także mediów społecznościowych

- podkreśliła szefowa KE.

TikTok, Facebook i YouTube pod lupą europejskich regulatorów

Ograniczenia wiekowe w social mediach mają objąć najpopularniejsze platformy używane przez młodzież. Lista platform do regulacji obejmuje TikToka, Facebooka, Instagrama, YouTube, Snapchata oraz X (dawny Twitter).

Specjalny zespół ekspertów UE otrzymał zadanie dokładnej analizy mechanizmów uzależniających używanych przez te platformy oraz opracowania skutecznych metod weryfikacji wieku użytkowników social mediów.

Bezpieczeństwo dzieci online stało się priorytetem dla coraz większej liczby krajów członkowskich. Francja, Hiszpania i Grecja od miesięcy wywierają presję na Brukselę, domagając się wprowadzenia jednolitych przepisów UE dotyczących social mediów.

Australijski model jako wzór dla Europy

Australijskie regulacje social mediów wchodzą w życie już 10 grudnia 2025 roku i stanowią pierwszy tak kompleksowy zakaz platform społecznościowych dla nieletnich na świecie. Rząd w Canberze przeprowadził pilotażowe badania finansowane z budżetu państwa, które wykazały możliwość skutecznej weryfikacji wieku w internecie.

Firmy technologiczne protestują przeciwko nowym zasadom, argumentując że ustalenie wieku użytkowników jest technicznie skomplikowane i kosztowne. Meta, Google, TikTok i X nie udzieliły jeszcze oficjalnego komentarza do planów Komisji Europejskiej.

Australijski model ochrony młodzieży przed szkodliwymi treściami zakłada nie tylko ograniczenia wiekowe, ale także ochronę przed mechanizmami uzależniającymi od długiego korzystania z sieci społecznościowych.

Globalna tendencja ograniczania dostępu nieletnich do internetu

Regulacje wieku w social mediach to nie tylko inicjatywa UE i Australii. W lipcu 2025 roku Wielka Brytania nałożyła na strony z treściami pornograficznymi obowiązek weryfikacji wieku użytkowników. Amerykański Sąd Najwyższy umożliwił poszczególnym stanom przyjęcie podobnych przepisów.

Irlandia tego lata wprowadziła wymóg stosowania systemów potwierdzania wieku na platformach wideo, co pokazuje że trend ograniczeń wiekowych online nabiera tempa w całej Europie.

Ochrona dzieci w mediach społecznościowych staje się jednym z kluczowych wyzwań cyfrowej transformacji. Eksperci podkreślają, że mechanizmy uzależniające w social mediach mogą mieć szczególnie negatywny wpływ na rozwijający się mózg nastolatków.

Do końca 2025 roku dowiemy się, jak konkretnie będą wyglądały europejskie przepisy dotyczące social mediów i czy rzeczywiście doprowadzą do ograniczenia dostępu młodzieży do platform takich jak TikTok czy Instagram.

