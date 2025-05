i Autor: Pixabay.com Szefowa Komisji Europejskiej: Sankcje na Rosję zostaną utrzymane!

Sankcje wobec Rosji

UE zaostrza kurs wobec Rosji: 17. pakiet sankcji uderza we "flotę cieni" i osoby odpowiedzialne za represje

Unia Europejska nie ustaje w wysiłkach, by wywrzeć presję na Rosję w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Przyjęty właśnie 17. pakiet sankcji to kolejny krok w tym kierunku, wymierzony w kluczowe obszary rosyjskiej gospodarki i osoby odpowiedzialne za represje polityczne. Szczególny nacisk położono na tzw. "flotę cieni", wykorzystywaną do obchodzenia limitów cenowych na ropę, oraz na sędziów i prokuratorów zaangażowanych w prześladowania opozycjonistów. Co dokładnie zawiera nowy pakiet i jakie konsekwencje poniesie Rosja?