Urząd Regulacji Energetyki (URE) rozważa potencjalne zmiany w polityce cenowej energii elektrycznej dla odbiorców, którzy obecnie nie są objęci ochroną. Jak wynika ze sprawozdania Prezesa URE za rok 2024, obecna dynamika i poziom cen mogą stanowić argument za rezygnacją z utrzymywania zamrożonych cen energii.

- Rok 2024 cechowały dość istotne zmiany cen energii. Spadek ceny w grupie taryfowej A świadczyć może o stosunkowo silnym powiązaniu tych cen z cenami na rynku hurtowym, natomiast wzrost ceny energii w grupie taryfowej G spowodowany został podniesieniem pułapu zamrożonej ceny energii w ramach ochrony odbiorców przed nadmiernymi wzrostami cen w II półroczu 2024 r. - czytamy w raporcie URE.

Powrót do rynkowych mechanizmów? URE znowu miałoby ustalać taryfy za prąd

- Dynamika i poziom cen na koniec 2024 r. w grupach odbiorców nie objętych ochroną może być jedną z przesłanek decyzji o odejściu od stosowania w odniesieniu do wybranych grup odbiorców szczególnej ochrony w postaci stosowania odgórnie ustalonych cen energii i powrót do dobrej praktyki stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE w odniesieniu do działalności będącej obszarem obowiązku publicznoprawnego (sprzedaż z urzędu, także sprzedaż rezerwowa) lub monopolu naturalnego (dystrybucja energii elektrycznej) - dodano w sprawozdaniu.

W roku 2024 Prezes URE rozpoczął szczegółowe monitorowanie relacji między detalicznymi cenami energii elektrycznej dla gospodarstw domowych a cenami hurtowymi. Ma to na celu lepsze zrozumienie mechanizmów rynkowych i ocenę efektywności obecnych regulacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o mrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, stawki wynosiły 412 zł/MWh (w ramach określonych limitów zużycia) w pierwszej połowie 2024 roku oraz 500 zł/MWh bez limitu zużycia w drugiej połowie roku.

W pierwszej połowie 2024 roku cena mrożona była niższa o 38 proc. od średniej ceny instrumentu BASE-Y-24 oraz o 47 proc. od średniej ceny instrumentu PEAK5-Y-24. W drugiej połowie 2024 roku cena mrożona była niższa od ceny tych instrumentów odpowiednio o 25 proc. i 35 proc.

