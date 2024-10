Ujawnili projekt CPK! Budowa ma ruszyć w 2026 roku. Kiedy otwarcie? [WIDEO]

11 tys. pasażerów na godzinę. Obsługa pasażerska na trzech poziomach

„Obejmując spółkę CPK nadzorem Ministerstwa Infrastruktury, mieliśmy od początku jasne zadanie zbieżne z celem całego rządu: zaktualizować i urealnić budowę CPK, kluczowego dla Polski projektu infrastrukturalnego. Mamy dziś kolejny konkret na drodze do powstania lotniska centralnego. Projekt budowlany portu jest gotowy, prace projektowe są na finiszu, wyraźnie przyspieszamy” - powiedział cytowany w komunikacie CPK minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

W komunikacie spółka podała, że projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. Obsługa pasażerów odbywać się będzie na trzech poziomach. Na najwyższym odprawa biletowo-bagażowa, kontrola bezpieczeństwa, przyloty i odloty z i do strefy Schengen oraz część przylotów spoza strefy, na kolejnym obsługiwane będą przyloty i odloty z krajów spoza strefy Schengen, a także będą się tam mieścić centra transferowe oraz odbywa się będzie kontrola dokumentów.

Wreszcie na trzecim – najniższym - poziomie będą się mieścić bramki autobusowe dla pasażerów zarówno ze strefy Schengen, jak i spoza niej, a także hala odbioru bagażu i hala przyjazdów.

„To kolejny kamień milowy w drodze do celu, którym jest budowa i uruchomienie nowego lotniska. Ta inwestycja to impuls do dalszego rozwoju gospodarczego Polski, a jednocześnie umocnienia pozycji rynkowej narodowego przewoźnika PLL LOT” – powiedział cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

CPK podał, że zgodnie z komunikatem budynek główny będzie połączony z pirsami, którymi pasażerowie dotrą bezpośrednio do samolotów. W I etapie realizacji lotnisko będzie w stanie obsłużyć do ok. 11 tys. pasażerów na godzinę.

Spółka podała, że w dniu otwarcia wewnątrz znajdzie się blisko 140 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej, z rezerwą przestrzenną na montaż kolejnej wyspy check-in, zwiększającej liczbę stanowisk do 170.

„Zgodnie z zapowiedziami konsekwentnie realizujemy kolejne kroki w ramach przygotowań do budowy nowego lotniska. Otrzymaliśmy od projektanta dokumentację budowlaną, w skład której wchodzi m.in. ok. 6 tys. 250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów. W tej chwili trwa drobiazgowa weryfikacja dokumentacji” – powiedział prezes spółki CPK Filip Czernicki.

W komunikacie spółka przypomniała, że w lipcu 2023 r. CPK odebrał koncepcję architektoniczną portu lotniczego, co oznaczało przejście do opracowania projektu budowlanego. Podano także, ze w uzgodnieniu z inwestorem wprowadzono optymalizacje projektu, które pozwolą na zmniejszenie budżetu potrzebnego na jego realizację. Chodzi m.in. o skrócenie pirsów o ok. 100 metrów, żeby ograniczyć dystans do przejścia przez pasażerów i ułatwić przesiadki przy jednoczesnym zmniejszeniu kubatury przewidzianej do realizacji.

Wkrótce wniosek o pozwolenie na budowę. Otwarcie CPK w 2032 roku

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów, to ok. 40 proc.

W pierwszej kolejności do realizacji zostały wskazane: pirs północny (B) przeznaczony dla lotów dalekodystansowych do strefy Non-Schengen oraz pirsy centralne (C i D) o elastycznej funkcjonalności obsługi lotów do strefy Schengen i Non-Schengen – podano.

Projekt zakłada w I fazie dostępność 27 dedykowanych stanowisk kontaktowych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowisk kontaktowych dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego).

Łącznie na stanowiskach kontaktowych wyposażonych w rękawy lotnicze możliwa będzie obsługa od 50 do 68 statków powietrznych – w zależności od typu floty. Przełoży się to na znaczne podniesienie komfortu obsługi pasażerów i zwiększenie przepustowości.

Jak podał CPK, dla porównania: na Lotnisku Chopina możliwe jest jednoczesne ustawienie na stanowiskach kontaktowych tylko ośmiu samolotów szerokokadłubowych, a łącznie na wszystkich stanowiskach wyposażonych w pomosty pasażerskie możliwa jest obsługa od 22 do 27 statków powietrznych.

Spółka zakłada, że do końca 2024 r. uzyska od wojewody mazowieckiego decyzję lokalizacyjną, po otrzymaniu której możliwe będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Nowe lotnisko ma zostać uruchomione pod koniec 2032 r. – jednocześnie z projektowanym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią.

