Ukraina i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową. Na stole pakiet warty 4 mld euro

Ukraina i Niemcy zawarły pakiet porozumień obronnych o wartości 4 mld euro, mający na celu wzmocnienie ukraińskiej obrony.

W ramach umowy zakupione zostaną pociski do systemów rakietowych Patriot, co znacznie wzmocni ochronę ukraińskich miast.

Niemcy dostarczą 36 wyrzutni IRIS-T, które wzmocnią wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej Ukrainy.

Pakiet przewiduje również wspólną produkcję dronów oraz rozwój zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu.

Ukraina i Niemcy zacieśniają współpracę. Pakiet warty 4 mld euro

Nowa umowa zacieśnia współpracę obronną Ukrainy i Niemiec. Kijów otrzyma gigantyczny pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 4 mld euro. Pieniądze pójdą m.in. na pociski Patriot, systemy IRIS-T oraz wspólne tworzenie dronów.

Ukraina dostanie sprzęt za 4 mld euro. Co jest na liście?

Najnowsze porozumienie to jeden z największych jednorazowych pakietów wsparcia, jakie Niemcy przekazały Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji. Jak poinformował ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow, umowa opiewa na 4 mld euro i koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: obronie powietrznej, zdolnościach do rażenia celów na dalekim dystansie oraz produkcji bezzałogowców. To konkretna odpowiedź na najpilniejsze potrzeby ukraińskiej armii, która każdego dnia odpiera rosyjskie ataki.

Najważniejszym elementem pakietu jest wzmocnienie tarczy antyrakietowej nad ukraińskimi miastami. Niemcy sfinansują kontrakt na kilkaset pocisków do systemu Patriot, co jest kluczowym elementem nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Te zaawansowane rakiety są w stanie przechwytywać nie tylko samoloty i pociski manewrujące, ale także najgroźniejsze rosyjskie rakiety balistyczne, takie jak Kindżał. To właśnie Patrioty chronią Kijów i inne strategiczne obiekty przed zniszczeniem.

Jak podkreślił minister Mychajło Fedorow, to nie wszystko. „Przewidziano również dostawę 36 wyrzutni IRIS-T, co wzmocni wielopoziomowy system obrony przeciwlotniczej” – napisał w komunikatorze Telegram. Systemy IRIS-T to nowoczesne wyrzutnie krótkiego i średniego zasięgu, które świetnie uzupełniają Patrioty, tworząc gęstszą i bardziej szczelną obronę przed dronami i rakietami.

Obrona nieba i uderzenia w głąb Rosji? Strategiczne cele umowy

Nowy pakiet to nie tylko działania defensywne. Umowa zakłada również rozwój zdolności „deep-strike”, czyli precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu. Chodzi o możliwość niszczenia celów wojskowych zlokalizowanych głęboko na zapleczu wroga – centrów dowodzenia, składów amunicji, baz lotniczych czy węzłów logistycznych. Posiadanie takiej broni pozwala Ukrainie skutecznie paraliżować rosyjską machinę wojenną i ograniczać jej zdolność do prowadzenia ofensywy.

Chociaż ministrowie nie podali szczegółów dotyczących konkretnych systemów uzbrojenia, rozwój tych zdolności jest dla Ukrainy priorytetem. Nowa współpraca obronna Ukrainy i Niemiec ma na celu nie tylko obronę, ale też rozwój zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Daje to Kijowowi narzędzia do przejmowania inicjatywy na froncie i przenoszenia ciężaru walki bliżej terytorium agresora, co ma ogromne znaczenie strategiczne i psychologiczne.

Być może najbardziej perspektywicznym elementem umowy jest zapowiedź wspólnej produkcji dronów. To jakościowa zmiana w podejściu do wsparcia. Zamiast jedynie dostarczać gotowy sprzęt, Niemcy pomogą Ukrainie zbudować własne zdolności produkcyjne. Taki model współpracy ma fundamentalne znaczenie dla długoterminowego bezpieczeństwa Ukrainy.

