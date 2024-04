Ukraina na krawędzi czeka na miliardy z USA

Kanał Zero

Pieniądze to nie wszystko. Gościem gen. Leon Komornicki, b. zastępca Szefa Sztabu Generalnego

Kolejny odcinek programu "Pieniądze to nie wszystko" rusza w środę 24.04.2024 o 13:00, transmisję na żywo można oglądać na facebookowym profilu "Super Biznes"u, oraz na kanale Super Expressu w serwisie YouTube.

Gościem w studiu Super Biznesu będzie gen. Leon Komornicki, b. zastępca Szefa Sztabu Generalnego. W trakcie rozmowy prowadzonej przez Huberta Biskupskiego zostaną poruszone tematy związane z pomocą zbrojeniową dla Ukrainy. Czy nie jest spóźniona? Czy Ukraina odzyska z nowym uzbrojeniem utracone terytoria i ma szansę na nową, wiosenną kontroofensywę.

Prowadzący Hubert Biskupski zapyta również o ocenę pomysłu przystąpienia Polski do programu nuclear sharing, o którym wspomniał prezydent Andrzej Duda.

Jakie może wywołać reperkusje gdyby pojawiła się broń nuklearna w Polsce, czy lepszy nuclear sharing czy może przystąpienie do niemieckiego projektu "Żelaznej Kopuły". Tu panuje rozdźwięk pomiędzy prezydentem, a premierem.

Prezydent nazywa to: "niemieckim projektem biznesowym", z kolei Tusk odnosi się z rezerwą do projektu nuclear sharing. Te, i wiele innych tematów związanych z sytuacją na wschodzie i bezpieczeństwem naszego regionu poruszy Hubert Biskupski szef Super Biznesu, w najnowszym wydaniu programu "Pieniądze to nie wszystko".

