Dramat pracowników

Ukraińcy kupili polską fabrykę i ją zamknęli. “Boimy się o nasze życie”

Trwa dramat pracowników po upadku firmy Calfrost z Kalisza. Znany w regionie producent mrożonek został przejęty przez ukraińskiego oligarchę, który... zwolnił całą załogę. Z końcem czerwca kończy się ich okres świadczenia pracy, ale to nie koniec ich zmartwień. - Nie tylko straciłyśmy pracę, ale boimy się też o nasze życie - mówią "Super Expressowi" pracownice, które zimą jeszcze dostały wypowiedzenie umów o pracę. Skąd ten strach? - Po tym, jak sprawa trafiła do mediów dostajemy informację, że Ukraińcy nie są zadowoleni z rozgłosu - mówi nasza informatorka. Do sprawy odniósł się nawet prezydent Kalisza.