Ukraińskie półki w polskich sklepach. Gdzie je znajdziesz?

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Ukraińskie półki w polskich sklepach

Przed wojną wywołaną przez Rosję, Ukraina zajęła 3. miejsce na świecie w eksporcie kukurydzy, 5. w eksporcie pszenicy i pierwsze miejsce w Europie w produkcji miodu - 73,7 tys. ton. Wojna spowodowała zniszczenie ukraińskich przedsiębiorstw, znacznie spadła produkcja i są duże problemy z dystrybucją towarów. Stąd liderzy rynku spożywczego Ukrainy zjednoczyli się w inicjatywie Ucare by FoodTech Shelf. Logistykę, magazynowanie towarów, marketing, prace operacyjne, negocjacje w sprawie dostaw prowadzi UCARE. Zespół przeznacza część zysku na cele charytatywne, a także na wsparcie ukraińskich projektów z zakresu FOOD TECH.Ukraińscy producenci mogą zaoferować europejskim detalistom szereg produktów, które zaspokoją potrzeby konsumentów. Są to w szczególności długoterminowe produkty mięsne, przekąski, orzechy, miód, wyroby cukiernicze, produkty rybne, konserwy, artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe. Wszystkie produkty są zgodne z przepisami UE i USA. Dla detalistów UCARE otwiera rynek wysokiej jakości produktów, mając bezpośredni dostęp do ponad 2000 ukraińskich producentów i gotową jednolitą koncepcję ich promocji. Ponadto obecność „ukraińskiej półki” zwiększy lojalność konsumentów wobec sieci – wszak ze względu na wojnę popyt na ukraińskie produkty na całym świecie znacząco wzrósł.

Ukraińskie słodycze w polskich sklepach

Ukraińska firma dystrybucyjna UPD chce zainteresować sieci handlowe w Polsce autorskim konceptem półek z ukraińską żywnością, głównie słodyczami.- Oferujemy "półki ukraińskie" jako gotowy projekt. Ukraińskie słodycze różnią się od polskich i nie będą ich kanibalizować, ale zwiększą całkowitą sprzedaż tej kategorii - mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Andrij Żuk, prezes zarządu ukraińskiej firmy dystrybucyjnej UPD (Ukrainian Product Distribution). Żuk przyznaje, że Polska jest dziś dla ukraińskich producentów żywności oczywistym kierunkiem ekspansji, ze względu na bliskość granicy z Ukrainą i fakt, że wielu Ukraińców, przebywa w Polsce. Jak dodał Żuk - nawiązanie kontaktu z sieciami nie stanowi problemu.

Sonda Czy wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2022 roku? Tak Nie Nie mam zdania