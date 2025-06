Sejmowe losy nowelizacji ustawy o mObywatelu: Projekt wraca do komisji

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o mObywatelu, który ma wprowadzić szereg udogodnień dla użytkowników aplikacji, ponownie trafił do sejmowych komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz do spraw deregulacji. Decyzja ta zapadła we wtorek (3.06), podczas drugiego czytania, po zgłoszeniu poprawek przez posłów, co oznacza, że proces legislacyjny wchodzi w kolejną fazę.

Sprawozdawczyni projektu, posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska, podkreśliła, że proponowane zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania państwa i ułatwienie obywatelom dostęp do ważnych funkcji. "Obywatele oczekują od nas jako parlamentarzystów podejmowania decyzji, które usprawniają prace państwa i sprawią, że życie Polek i Polaków będzie lepsze" - argumentowała.

Korzyści z nowelizacji mObywatela według posłów: Ułatwienia w życiu codziennym

Podczas sejmowej debaty posłowie różnych opcji politycznych podkreślali korzyści, jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy o mObywatelu. Poseł PiS Patryk Wicher zwrócił uwagę na znaczenie ulepszania aplikacji dla rozwoju kompetencji cyfrowych i usprawnienia kontaktu obywateli z instytucjami. Anna Sobolak z KO oceniła, że dzięki nowym rozwiązaniom Polska umacnia swoją pozycję lidera cyfrowych usług publicznych w Europie.

Łukasz Osmalak z Polski2050-TD podkreślił ponadpartyjne poparcie dla projektu, a Adam Dziedzic z PSL-TD wskazał na wzmocnienie zaufania obywateli do państwa cyfrowego. Bartłomiej Pejo z Konfederacji wyraził zadowolenie, że sprawy cyfryzacji są poza sporem politycznym. Jarosław Sachajko z Wolnych Republikanów, choć popiera kierunek zmian, uważa, że należy umożliwić samorządom włączanie lokalnych usług do aplikacji.

Nowe funkcje w mObywatelu: mLegitymacja, mStłuczka i wirtualny asystent

Projekt nowelizacji ustawy o mObywatelu zakłada dodanie m.in. mLegitymacji dla nauczyciela i ucznia oraz usługi mStłuczka. W aplikacji ma pojawić się również funkcja wirtualnego asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić do akceptacji. Nowelizacja umożliwi także podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym lub zaufanym oraz weryfikację złożonych podpisów elektronicznych.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że aplikacja mObywatel powinna być dalej rozwijana. "Tylko w tym projekcie ustawy wprowadzamy możliwość przechowywania dokumentów w mObywatelu, łączymy mObywatela z innymi rejestrami, wprowadzamy funkcję wirtualnego asystenta" - wymieniał.

Popularność mObywatela w liczbach: Blisko 10 milionów użytkowników

Obecnie z aplikacji mObywatel korzysta 9 mln 715 tys. 665 osób. "To jest liczba aktywnych użytkowników" - zaznaczył wiceminister Standerski, dodając, że liczba ta stale rośnie. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na cyfrowe usługi publiczne i jak ważna jest dalsza rozbudowa i ulepszanie aplikacji mObywatel. Projektowana nowela ma - według KPRM - umożliwić obywatelom jeszcze szersze korzystanie z usług mobilnych w ramach tego narzędzia.

