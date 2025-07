Karol Nawrocki chce zmiany zasad waloryzacji!

- Waloryzacja emerytur, szczególnie dla osób mających najniższe świadczenia powinna wynosić co najmniej 150 zł. Seniorzy mający najniższe emerytury najbardziej odczuwają skutki inflacji. Ich koszyk zakupowy jest coraz skromniejszy. Brakuje im pieniędzy na leki i codzienne zakupy. Państwo polskie musi znaleźć środki na podwyższenie emerytur. Nasi seniorzy zasługują na godne życie, a nie na byle jakie przeżycie – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” prezydent elekt Karol Nawrocki.

Prezydent elekt jeszcze w kampanii prezydenckiej zapowiedział, że zamierza złożyć do Sejmu projekt ustawy zmieniającej zasady waloryzacji. Zgodnie z jego założeniami, niezależnie od poziomu waloryzacji, emerytura rosłaby co roku o przynajmniej 150 zł, aby chronić najniższe świadczenia przed utratą wartości.

Ile wzrośnie emerytura po waloryzacji Nawrockiego? Wyliczenia

Jak wpłynie to na wysokość emerytur? Jeśli weźmiemy pod uwagę obecne czynniki gospodarcze wykorzystywane do wyliczania corocznych podwyżek emerytur, to waloryzacja wyniesie 5,36 proc. Wynika to z wzrostu płac z czerwca wysokości 9 proc. i lipcowego odczytu inflacji na poziomie 4,5 proc. Oczywiście przy wyliczaniu ostatecznej waloryzacji bierze się całoroczne dane GUS.

W przypadku waloryzacji na poziomie 5,36 proc.; minimalna emerytura podniosłaby się jedynie o 100,73 zł (z 1878,91 zł do 1979,64 zł). Jednak w przypadku wprowadzenia waloryzacji Karola Nawrockiego, podwyżka wynosiłaby 150 zł, a to oznacza, że najniższe świadczenie przekroczyłoby kwotę 2000 zł brutto (dokładnie wyniosłoby 2 028,91 zł brutto)

Z podwyżki Nawrockiego skorzystaliby najbiedniejsi emeryci. Senior z emeryturą 2800 zł nie odczułby żadnej zmiany, bo jego podwyżka przy waloryzacji 5,36 proc. wyniosłaby i tak 150 zł. Jeśli jednak w przyszłości z racji na niższą inflację i wyhamowanie wzrostu płac waloryzacja spadłaby do 1-2 proc.; z podwyżek o 150 zł skorzystałaby większa grupa emerytów.

