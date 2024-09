Ulgi w ZUS dla powodzian. Działa specjalna infolinia

Ulgi w ZUS dla poszkodowanych przedsiębiorców

W placówkach ZUS na specjalnie oznaczonych stanowiskach obsługi klientów przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą uzyskać informacje o możliwych formach pomocy. Obejmuje ona m.in. odroczenie terminu płatności składek do września 2025 roku, rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub umorzenie należności z tytułu składek za osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia. Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są na stronie ZUS).

Dodatkowo od 18 września do 4 października 2024 r. w godz. 8:00–15:00 pod specjalnymi numerami telefonu 33 825 31 34 i 76 876 45 76 przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje w sprawie ulg w opłacaniu składek.

Konieczny wniosek i oświadczenie

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz złożenie przez płatnika oświadczenia, że jest on podmiotem poszkodowanym przez powódź. Istnieją dwa rodzaje wniosków: RSR – dotyczący rozłożenia płatności na raty oraz RSO – służący odroczeniu terminu płatności. Wnioski można składać przez internet za pomocą platformy PUE ZUS, osobiście w placówkach ZUS lub za pośrednictwem poczty.

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. Zakład może umorzyć należności z tytułu składek, jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla zobowiązanego i jego rodziny. Chodzi w szczególności o przypadek, kiedy przedsiębiorca poniesie straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia powodującego, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić zobowiązanego możliwości dalszego prowadzenia działalności.

