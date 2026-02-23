UOKiK otrzyma szerokie uprawnienia do walki z oszustami w internecie, zwłaszcza w e-commerce i usługach finansowych, co zwiększy ochronę konsumentów.

Nowe przepisy umożliwią UOKiK blokowanie stron, dokonywanie "zakupów kontrolowanych" oraz przeszukiwanie firm, by skuteczniej zwalczać nieuczciwe praktyki.

Zmiany wynikają z wdrożenia unijnych regulacji, które usprawnią współpracę międzynarodową w walce z oszustwami online, np. piramidami finansowymi.

Projekt ustawy, mający wejść w życie w I kwartale 2026 r., da UOKiK m.in. możliwość wkraczania do pomieszczeń firm i pozyskiwania dowodów pod przykrywką.

Jakie nowe uprawnienia dostanie UOKiK?

Rząd pracuje nad projektem, który ma dać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów zupełnie nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi firmami w internecie. To odpowiedź na coraz śmielsze działania oszustów, szczególnie w sektorze e-commerce i usług finansowych. Do tej pory urząd miał szerokie kompetencje w ściganiu monopoli, ale brakowało mu skutecznych instrumentów do ochrony konsumentów w sieci.

Zmiany są częścią wdrożenia unijnych przepisów, które mają ułatwić współpracę podobnych urzędów w całej UE. Projekt zmian ustawowych zakłada, że nowe uprawnienia UOKiK pozwolą na blokowanie treści i całych stron internetowych, które łamią prawa konsumentów. Poza tym urzędnicy będą mogli dokonywać przeszukań w pomieszczeniach firmowych, a nawet w pojazdach, aby zabezpieczyć dowody. Prace nad projektem ustawy prowadzone są wspólnie z kancelarią premiera oraz ministerstwami finansów i spraw wewnętrznych.

EKG 2021. TOMASZ CHRÓSTNY - Prezes UOKiK ostrzega przed inwestycjami w mieszkania.

Jak nowe przepisy UOKiK pomogą zwykłym konsumentom?

Nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo Polaków robiących zakupy w sieci i korzystających z usług finansowych online. Lepsza ochrona konsumentów w internecie będzie możliwa między innymi dzięki opcji zgłaszania sporów z zagranicznymi sklepami do polskiego urzędu. UOKiK będzie mógł skuteczniej pomagać w sprawach dotyczących reklamacji czy zwrotu pieniędzy, nawet jeśli sprzedawca ma siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej.

Zmiany mają też uderzyć w organizatorów systemów promocyjnych typu piramida, które często działają transgranicznie i wykorzystują media społecznościowe do rekrutacji. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, w rozmowie z „Pulsem Biznesu” podkreśla, że takie firmy często przenoszą siedziby, by utrudnić działania organów ścigania.

– Nowe przepisy będą nieocenione w sprawach dotyczących modeli biznesowych prowadzonych przez internet, w tym systemów promocyjnych typu piramida. (...) Dzięki nowym kompetencjom UOKiK będzie skuteczniejszy w ochronie konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Dzięki usprawnionej współpracy między urzędami w całej Unii walka z takimi przedsięwzięciami ma być znacznie prostsza i bardziej efektywna.