UOKiK z nowymi uprawnieniami. Bat na internetowych oszustów

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-02-23 9:37

Nadchodzą nowe uprawnienia UOKiK, które mają ukrócić oszustwa w e-commerce. Lepsza ochrona konsumentów w internecie będzie możliwa dzięki opcji blokowania stron czy wysyłania urzędników na zakupy pod przykrywką. Projekt ustawy ma być przyjęty przez rząd na początku 2026 roku.

Mężczyzna w garniturze krzyczy do słuchawki telefonu biurowego, wyrażając frustrację, a obok niego widoczna jest tablica z napisem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To symbol walki UOKiK z oszustami w e-commerce, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Zdjęcie ilustracyjne: (2) Mężczyzna w garniturze krzyczy do słuchawki telefonu biurowego, wyrażając frustrację, a obok niego widoczna jest tablica z napisem "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów". To symbol walki UOKiK z oszustami w e-commerce, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • UOKiK otrzyma szerokie uprawnienia do walki z oszustami w internecie, zwłaszcza w e-commerce i usługach finansowych, co zwiększy ochronę konsumentów.
  • Nowe przepisy umożliwią UOKiK blokowanie stron, dokonywanie "zakupów kontrolowanych" oraz przeszukiwanie firm, by skuteczniej zwalczać nieuczciwe praktyki.
  • Zmiany wynikają z wdrożenia unijnych regulacji, które usprawnią współpracę międzynarodową w walce z oszustwami online, np. piramidami finansowymi.
  • Projekt ustawy, mający wejść w życie w I kwartale 2026 r., da UOKiK m.in. możliwość wkraczania do pomieszczeń firm i pozyskiwania dowodów pod przykrywką.

Jakie nowe uprawnienia dostanie UOKiK?

Rząd pracuje nad projektem, który ma dać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów zupełnie nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi firmami w internecie. To odpowiedź na coraz śmielsze działania oszustów, szczególnie w sektorze e-commerce i usług finansowych. Do tej pory urząd miał szerokie kompetencje w ściganiu monopoli, ale brakowało mu skutecznych instrumentów do ochrony konsumentów w sieci.

Zmiany są częścią wdrożenia unijnych przepisów, które mają ułatwić współpracę podobnych urzędów w całej UE. Projekt zmian ustawowych zakłada, że nowe uprawnienia UOKiK pozwolą na blokowanie treści i całych stron internetowych, które łamią prawa konsumentów. Poza tym urzędnicy będą mogli dokonywać przeszukań w pomieszczeniach firmowych, a nawet w pojazdach, aby zabezpieczyć dowody. Prace nad projektem ustawy prowadzone są wspólnie z kancelarią premiera oraz ministerstwami finansów i spraw wewnętrznych.

Polecany artykuł:

Biedronka szaleje! „4+4 gratis" na kultowe wafelki z limitem dziennym 16 sztuk
EKG 2021. TOMASZ CHRÓSTNY - Prezes UOKiK ostrzega przed inwestycjami w mieszkania.

Jak nowe przepisy UOKiK pomogą zwykłym konsumentom?

Nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo Polaków robiących zakupy w sieci i korzystających z usług finansowych online. Lepsza ochrona konsumentów w internecie będzie możliwa między innymi dzięki opcji zgłaszania sporów z zagranicznymi sklepami do polskiego urzędu. UOKiK będzie mógł skuteczniej pomagać w sprawach dotyczących reklamacji czy zwrotu pieniędzy, nawet jeśli sprzedawca ma siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej.

Zmiany mają też uderzyć w organizatorów systemów promocyjnych typu piramida, które często działają transgranicznie i wykorzystują media społecznościowe do rekrutacji. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, w rozmowie z „Pulsem Biznesu” podkreśla, że takie firmy często przenoszą siedziby, by utrudnić działania organów ścigania.

– Nowe przepisy będą nieocenione w sprawach dotyczących modeli biznesowych prowadzonych przez internet, w tym systemów promocyjnych typu piramida. (...) Dzięki nowym kompetencjom UOKiK będzie skuteczniejszy w ochronie konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Dzięki usprawnionej współpracy między urzędami w całej Unii walka z takimi przedsięwzięciami ma być znacznie prostsza i bardziej efektywna.

Polecany artykuł:

Oszczędności Polaków rosną. Mimo to wciąż jesteśmy w ogonie Europy
QUIZ.Tulipan, czyli „oszust z Tindera” PRL! Znasz wszystkie sztuczki Kalibabki? Mistrz odpowie na 11 pytań!
Pytanie 1 z 22
Kim był tak naprawdę serialowy "Tulipan" z zawodu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UOKIK