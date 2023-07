UOKiK zajmie się kredytami hipotecznymi? Prezes urzędu zapowiedział działanie

- Mocno zastanawiamy się, w jakim kierunku powinien rozwijać się sektor bankowy, aby zapewniać konsumentom dostęp do bezpiecznych usług – powiedział w wywiadzie dla Business Insider Polska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. Jak dodał prowadzane są dyskusje na ten temat. - Chcemy, aby sektor bankowy mógł zapewnić w najbliższych latach, w środowisku dużo niższych stóp procentowych niż obserwujemy obecnie, dostępność bezpiecznych kredytów hipotecznych na długookresową, stałą stopę procentową. To powinien być nasz wspólny cel, zarówno sektora bankowego, jak i instytucji publicznych, aby podstawowe potrzeby mieszkaniowe Polaków były zapewniane w bezpiecznym i stabilnym finansowaniu. Mogę w imieniu UOKiK zadeklarować pełną wolę do rozwiązywania tych problemów – stwierdził Chróstny.

Prezes UOKiK stwierdził natomiast, że po drugiej stronie, czyli w bankach potrzebny jest „konstruktywny partner do rozmowy, który jest gotowy zmienić swój dotychczasowy sposób działania i podejście”. - Gdy będziemy widzieli, że w tym działaniu jest wartość dla konsumentów i rynku, jesteśmy w pełni gotowi patronować pracom czy przygotować jednolity wzór umowy kredytu hipotecznego. Tak jak wspomniałem, chodzi o bezpieczny kredyt hipoteczny oparty o stałą stopę procentową, który mógłby być powszechnie dostępny już po spadku stóp procentowych – powiedział Chróstny.

