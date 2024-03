Upadek kultowej polskiej marki. Po 130 latach przechodzi w obce ręce

To ostateczny koniec podatku Belki? Tyle płacimy co roku

Upadki marki Ursus. Wielka licytacja majątku

Ursus to marka znana i rozpoznawana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jest najstarszą firma zajmującą się produkcją silników i maszyn rolniczych w Europie. Jej początki sięgają 1893 roku. Wśród produktów giganta szczególną popularność osiągnął lekki ciągnik rolniczy C-325, który produkowano w latach 1959–1963. Pojazdy Ursusa były eksportowane do ponad 50 krajów. Firma próbowała swoich sił również na rynku afrykańskim, a w ostatnich latach podejmowała wyzwania w sektorze elektromobilności m.in. w zakresie montażu autobusów elektrycznych. Obecnie Ursus oczekuje na nowego właściciela. W toku postępowania upadłościowego zaplanowano konkurs ofert, który odbędzie się 14 marca 2024 r. Do nabycia jest przedsiębiorstwo, w skład których wchodzą zakłady produkcyjne znajdujące się w Dobrym Mieście i Lublinie oraz znak towarowy marki Ursus. Inwestor może szybko rozpocząć nową produkcję ze względu na zapewnione zaplecze produkcyjne oraz warunki do prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych.

- Ursus to marka ze 130-letnią historią, która osiągnęła międzynarodowy sukces. Inwestor przejmie między innymi zakłady produkcyjne, znaki towarowe i nieruchomości – uzyska wszystko, co potrzebne do szybkiego rozpoczęcia działalności. Może skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanej kadry i kontynuować działalność marki, która ma ogromne zasługi dla polskiej gospodarki – zaznacza Paweł Głodek, Syndyk Masy Upadłości.

Historia marki Ursus

Początki firmy datowane są na okres przedwojenny, a dokładnie 1893 rok, kiedy powstało przedsiębiorstwo o nazwie Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur z siedzibą przy ul. Siennej 15 w Warszawie. Jego założycielami byli inżynierowie Emil Schönfeld, Kazimierz Matecki i Ludwik Rossman, a także przedsiębiorcy: Stanisław Rostkowski, Aleksander Radzikowski, Karol Strasburger i Ludwik Fijałkowski. Pierwszym dyrektorem został Ludwik Rossman. Na wyrobach firmy wybijano znak P7P – skrótowiec od „Posag 7 Panien”. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwo założono z oszczędności posagowych 7 córek założycieli. Ówczesna produkcja nie miała wiele wspólnego z maszynami rolniczymi – projektowano i wytwarzano armaturę dla przemysłu cukrowniczego, spożywczego i gorzelniczego, hydranty przeciwpożarowe, a także osprzęt do centralnego ogrzewania i wodociągów. W 1902 roku akcjonariusze zdecydowali o rozbudowie zakładu i rozszerzeniu asortymentu o silniki spalinowe. Wtedy też firmie nadano nową nazwę – Towarzystwo Udziałowe Specjalnej Fabryki Armatur i Motorów URSUS i rozpoczęto używanie znaku towarowego Ursus. Produkowane silniki najczęściej trafiały na wschód i cieszyły się dużą popularnością.

Nowa era w dziejach marki nastała w latach 1916-1918, gdy rozpoczęto prace nad skonstruowaniem polskiego ciągnika. Owocem tych działań było powstanie prototypu, a następnie seryjna produkcja rozpoczęta w 1923 roku. Kolejne dziesiątki lat stały pod znakiem intensywnego rozwoju. Firma docierała na coraz więcej rynków, a także rozwijała swoją ofertę o nowe modele. W 1983 roku Ursus produkował około 50 tys. ciągników rocznie. Pojazdy firmy sprzedawano w ponad 50 krajach.

W 2016 roku dobiegła końca warszawska historia fabryki Ursus. Siedzibę firmy przeniesiono do Lublina, na teren dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych. Wówczas zakład produkował kilka typów ciągników.

W ostatnich kilku latach firma poszukiwała nowych ścieżek rozwoju, próbując podbić rynek afrykański. Pozyskano atrakcyjne kontrakty m.in. na produkcję kilku tysięcy polskich traktorów wartych 50 mld dolarów na rynek etiopski. Później pojawiły się umowy obejmujące rynek w Tanzanii oraz kolejne na rynki etiopskie. Ursus miał jednak problemy na rynku podstawowym – wykazywał straty. W związku z tym, w 2021 roku sąd ogłosił upadłość przedsiębiorstwa, a obecnie marka czeka na nowego właściciela.

Co się stanie z Ursusem?

- 14 marca 2024 roku odbędzie się konkurs ofert zaplanowany przez syndyka masy upadłości – Pawła Głodka. Nowy właściciel przejmie całe przedsiębiorstwo. Otrzyma prawo do znaku towarowego marki Ursus wycenionego na 7 mln zł, a także zakładów produkcyjnych w Dobrym Mieście i Lublinie oraz nieruchomości o powierzchni ponad 4 ha w Biedaszkach Małych w gminie Kętrzyn - informuje Kamil Dąbrowski, Pełnomocnik Zarządu Intrum Sp. z o. o.

Zakład w Dobrym Mieście znajduje się przy ulicy Fabrycznej 21, na terenie nieruchomości o powierzchni blisko 10 ha. Szacowana wartość zakładu wynosi blisko 43 mln zł. Już od 1946 roku zajmowano się w nim produkcją maszyn rolniczych. Obecnie produkowane tam są między innymi przyczepy, ładowacze oraz rozrzutniki nawozów. W Dziale Krajalni i Tłoczenia znajdują się głównie maszyny odpowiadające za uzyskiwanie kształtów z materiałów podstawowych. Przygotowane elementy trafiają do działu obróbki ze skrawaniem – tam uzyskują ostateczne parametry. Wszystkie detale są łączone w podzespoły w dziale spawalni. W zakładzie znajduje się także 60 stanowisk spawalniczych.

W kolejnym kroku w dziale montażu wyroby są kompletowane z elementów wykonanych w ramach poprzednich procesów. Następnie w wydziale malarni uzyskują zabezpieczenie antykorozyjne i docelową powłokę lakierniczą. W zakładzie znajdują się również wydziały, które wspierają produkcję tj. narzędziownia i magazyn.

Nowy właściciel może utrzymać obecny profil produkcji albo go zmienić. Obecne wyposażenie zakładu umożliwia rozpoczęcie produkcji m.in. szkieletów kontenerowych, maszyn rolniczych, elementów uzbrojenia komponentów sprzętu wojskowego, elementów turbin wiatrowych i innych wymagających obróbki skrawaniem.

Zakład jest dobrze skomunikowany – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 593 (ul. Fabryczna) oddalonej około 1 km od drogi krajowej nr 51. Odległość od Olsztyna wynosi 27 km, 63 km od przejścia granicznego w Bezledach, 77 km od terminala portowego w Elblągu i 133 km od terminala kontenerowego w Gdańsku.

Zakład w Lublinie znajduje się przy ulicy Frezerów 7 i jest położony na działce mającej ponad 4 ha. W tym przypadku również nowy właściciel przejmuje ruchomości w postaci linii produkcyjnych. Szacowana wartość zakładu wynosi ponad 45 mln zł. W Lublinie dawniej produkowano wszystkie ciągniki marki Ursus, a od 2013 roku również autobusy miejskie. Teren zakładu zapewnia zaplecze techniczne, na które składają się maszyny i urządzenia potrzebne do produkcji tych pojazdów. W tym wydziale rozwijano elektryczny pojazd dostawczy „Elvi” czy samochód osobowo-dostawczy „Lublin”.

Ursus inwestycją godną uwagi

Po zakupie przedsiębiorstwa Ursus inwestor może szybko rozpocząć nową produkcję, przy wsparciu wykwalifikowanej kadry. Ma zapewnione zaplecze produkcyjne, warunki do prowadzenia dalszych prac badawczo-rozwojowych, a także kontynuowania innowacyjnych projektów rozpoczętych przez firmę Ursus.

- Łączna wartość ruchomości wynosi 13,8 mln zł. Obejmują one wycinarki laserowe, profilarki do rur, wypalarkę plazmową, wypalarkę tlenową, prasy krawędziowe o długości stołu 4 m i 6 m, wyposażenie magazynu wysokiego składowania umożliwiające przechowywanie materiałów i komponentów w znormalizowanych pojemnikach umieszczonych w ośmiu korytarzach dwustronnych – wylicza Kamil Dąbrowski, Pełnomocnik Zarządu Intrum Sp. z o. o.

Konkurs ofert już 14 marca 2024 roku

- Zakup przedsiębiorstwa Ursus możliwy będzie po przystąpieniu do konkursu ofert. Pisemne oferty należy złożyć do 12 marca 2024 roku do godziny 16:00. Jej przedmiotem może być wyłącznie całe przedsiębiorstwo. Cena wywoławcza wynosi 124 535 881,82 zł. Oferty powinny być złożone w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846. Warunkiem udziału jest uiszczenie wadium w wysokości 20 mln zł na rachunek bankowy masy upadłości URSUS do ostatniego dnia terminu składania ofert. Te zostaną otwarte 14 marca 2024 roku o godz. 11:00 – podsumowuje Paweł Głodek, Syndyk Masy Upadłości.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.