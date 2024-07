Urlopy dla rodziców po urodzeniu dziecka. Jakie opcje?

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski jest określony w art. 182 (1a) Kodeksu pracy.

Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do 41 tygodni (jedno dziecko) lub 43 tygodni (poród mnogi). Wskazany termin (41 lub 43 tygodnie) dotyczy obojga rodziców łącznie. Jedno z rodziców musi wykorzystać co najmniej 9 tygodni. Możliwa konfiguracja to np. (32+9).

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest określony w art. 186 Kodeksu pracy.

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego - do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka (w sumie 36 miesięcy dla obojga).

Urlop macierzyński i urlop ojcowski

Urlop macierzyński jest określony w art. 180 Kodeksu pracy.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka. W przypadku porodu mnogiego, wymiar urlopu się zwiększa.

Urlop ojcowski określony w art 182 (3) Kodeksu pracy jest krótszy - 2 tygodnie.

Opieka nad dzieckiem - 2 dni wolnego bez żadnych uzasadnień, do dnia 14. urodzin

Podstawą do dwóch dni wolnych rocznie w celu opieki nad dzieckiem jest art. 188 Kodeksu pracy. Niewykorzystane dni nie przechodzą na następny rok. Na podstawie wspomnianego przepisu można również wziąć wolne w wymiarze godzinowym. Kodeks pracy posługuje się terminem „16 godzin albo 2 dni”. Z tego powodu można mieć wolne np. 8 dni po 2 godziny lub w dowolnej innej konfiguracji. Dzień wolny na opiekę nad dzieckiem może przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym czternaste urodziny dziecka. Rodzic (prawny opiekun) dysponuje dwoma dniami wolnego rocznie niezależnie od liczby dzieci.