Nowy dodatkowy urlop. Aż 5 dni w roku, pracodawca nie może odmówić

Urlop opiekuńczy – dla kogo?

Urlop opiekuńczy został wprowadzony w Polsce w wyniku zapisów unijnej dyrektywy work life balance, której celem jest zapewnienie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym – przypomina serwis portalsamorzadowy.pl

Według przepisów, z urlopu opiekuńczego może skorzystać pracownik w celu zapewnienia opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Członkiem rodziny są dzieci, matka, ojciec lub małżonek. Wymiar urlopu opiekuńczego to 5 dni w ciągu roku. Urlop opiekuńczy jest udzielany w dniach, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Czy urlop opiekuńczy wlicza się do wynagrodzenia?

Za dni urlopu opiekuńczego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, ale wlicza się do okresu zatrudnienia. Możemy go wykorzystać w całości lub w częściach. Co ważne – okres przebywania na urlopie opiekuńczym jest niezależny od urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie.

Konieczny wniosek

Aby skorzystać z wolnego musisz złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego ani żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki.

We wniosku trzeba wpisać imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem, lub w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby.

