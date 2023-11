Koniec z limitem dni urlopowych. Można wziąć dowolną liczbę wolnych dni?

800 plus, trzynastka, czternastka do likwidacji. Co w zamian?

Według raportu, aż 31 procent pracowników w Polsce ma możliwość skorzystania z urlopu nawet w tym samym dniu, a kolejne 32 procent może złożyć wniosek z tygodniowym lub krótszym wyprzedzeniem. Tylko 11 procent z nich musi zarezerwować urlop z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem, zaś 18 procent dokonuje tego na okres od dwóch tygodni do jednego miesiąca. Chociaż zapotrzebowanie na elastyczny system urlopowy rośnie, to nie wszyscy pracownicy są przekonani do koncepcji nieograniczonej liczby dni urlopu. Zaskakująco, aż 60 procent Polaków wykazuje zainteresowanie takim rozwiązaniem, podczas gdy 33 procent ma neutralny stosunek do tego pomysłu. Jednak tylko 6 procent w ogóle nie jest zainteresowanych takim systemem.

Niemniej jednak, gdyby pracownicy mieli możliwość korzystania z nieograniczonej liczby dni urlopu, zaledwie 27 procent z nich zdecydowałoby się na znacznie dłuższy urlop niż obecnie, a 25 procent wybrałoby tę samą ilość dni wolnych. To sugeruje, że większość pracowników nie zamierza nadużywać swojego uprawnienia do nielimitowanego urlopu.

Z drugiej strony, pracodawcy niekoniecznie są przeciwni idei nielimitowanego urlopu. Z raportu wynika, że 39 procent z nich ma neutralny stosunek do tego pomysłu, a 37 procent jest pozytywnie nastawionych. Jednak prawie jedna czwarta (23 procent) uważa, że to zły pomysł.

Paulina Zasempa, people country lead Poland and CEE w SD Worx Poland, komentując te wyniki, podkreśla znaczenie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Praca jest istotną częścią życia, ale wakacje pozwalają naładować baterie i zachować spokój ducha. Dlatego też nielimitowany urlop budzi tak duże zainteresowanie wśród pracowników, szczególnie w porównaniu z wynikami na skalę europejską, gdzie mniej niż połowa pracowników wyraziła zainteresowanie takim rozwiązaniem (48 procent).

