Uruchomiono system opłat za stare auta. Tyle będziesz płacił dziennie

Kraków uruchomił portal informacyjny dotyczący Strefy Czystego Transportu

Od 2026 roku właściciele aut, które nie spełniają wymogów, będą musieli płacić za każdą godzinę, lub dzień jeżdżenia po strefie

W przyszłych latach opłata ma rosnąć

Kraków wprowadza Strefę Czystego Transportu. Bezpłatnie wjedziesz tylko po spełnieniu tych warunków

W Krakowie od 1 stycznia 2026 roku w 60 proc. dzielnic będzie obowiązywać Strefa Czystego Transportu. Zgodnie z nowymi przepisami, po strefie poruszać będą się mogły jedynie auta benzynowe spełniające normę Euro 4 (obowiązująca od 2005 roku) i diesle spełniające normę Euro 6 (obowiązującą od 2014 roku). W związku z tym uruchomiono serwis dla mieszkańców dostępny pod adresem sct.zdmk.krakow.pl.

Właściciele aut, które nie spełniają wymogów strefy mają kilka opcji. Jeśli np. wjeżdżają do strefy aby korzystać ze "specjalistycznych świadczeń medycznych", muszą zgłosić wizytę przed wjazdem i potwierdzić ją przed wjazdem. Z kolei mieszkańcy Krakowa, którzy posiadali pojazdy przed 26 czerwca 2025 roku (moment wejścia uchwały), będą mogli bezterminowo poruszać się po SCT tym samochodem. Jeśli jednak kupią inne auto, będą musieli dostosować się do wymogów strefy.

Wyłączenia dotyczą także osób z niepełnosprawnościami, właścicieli aut zabytkowych i specjalistycznych (foodtrucki i kampery). Zwolnienia można uzyskać na stronie obsługującej krakowską SCT.

Ile trzeba będzie zapłacić za stare auto? Nawet 500 zł miesięcznie

Auta, które nie spełniają wymogów będą mogły wjechać do SCT po uiszczeniu opłaty przez stronę internetową. W 2026 roku za godzinę w strefie trzeba będzie zapłacić 2,5 zł; W wypadku zapłacenia za dwie godziny (5 zł), mamy już opłatę za cały dzień poruszania się w strefie. W 2026 roku stawka jednak wzrośnie do 15 zł za dzienny wjazd.

Jeśli ktoś zamierza często wjeżdżać do SCT w Krakowie będzie mógł wykupić miesięczny abonament, który będzie kosztował w 2026 roku 100 zł miesięcznie. W 2027 roku cena wzrośnie do 250 zł, a w 2028 roku do 500 zł.

